ريال مدريد بطلا للدوري الإسباني بفوز جيرونا على برشلونة

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حقق ريال مدريد لقب الدوري الإسباني رقم 36 معززًا رقمه القياسي، اليوم السبت، بعد فوز جيرونا على برشلونة 4-2، وهي النتيجة التي تركت فريق كارلو أنشيلوتي بصدارة لا يمكن تعويضها في الترتيب.

ويتفوق ريال مدريد، الذي خسر مرة واحدة فقط في الدوري هذا الموسم، بفارق 13 نقطة على جيرونا صاحب المركز الثاني، بينما تراجع برشلونة إلى المركز الثالث قبل أربع مباريات على النهاية.

ومنحت أهداف إبراهيم دياز وجودي بيلينجهام وخوسيلو الفوز لريال مدريد متصدر الدوري الإسباني الفوز بنتيجة 3-0 على قادس المتواضع.

وقبل أربع مباريات على نهاية الموسم، رفع ريال رصيده إلى 87 نقطة.

تشكيلة ريال مدريد

وأجرى كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد عشرة تغييرات على الفريق الذي قاد ريال للتعادل 2-2 في قبل نهائي دوري أبطال أوروبا مع بايرن ميونيخ يوم الثلاثاء، وأراح لاعبين أساسيين مثل فينيسيوس جونيور ورودريجو وأنطونيو روديجر وتوني كروس قبل مباراة الإياب، في العاصمة الاسبانية يوم الأربعاء.

وأثبت لاعبو أنشيلوتي في الصف الثاني أنهم على مستوى المهمة، إذ حصلوا على ثلاث نقاط لريال واحتفلوا باللقب.

وكانت المباراة أيضًا بمثابة البداية الأولى لحارس المرمى تيبو كورتوا هذا الموسم بعد أن أصيب بتمزق في الرباط الصليبي الأمامي في أغسطس مما تركه خارج الملاعب معظم فترات الموسم.

وكاد ريال أن يتأخر في الشوط الثاني، حيث تصدى كورتوا لتسديدة رائعة من كريستوفر راموس في الدقيقة 50.

وأشعلت تسديدة حارس المرمى البلجيكي هجمة مرتدة سريعة لريال مدريد، حيث مرر لوكا مودريتش الكرة إلى دياز، إذ تمكن لاعب خط الوسط المغربي من تسديد تسديدة متقنة من حافة منطقة الجزاء في الدقيقة 51.

ثم ساعد دياز البديل بيلينجهام في التسجيل بلمسة نهائية متقنة من مسافة قريبة في الدقيقة 68 قبل أن يسجل خوسيلو في الشباك الفارغة في هجمة مرتدة بدأها قائد ريال ناتشو في الوقت الإضافي.