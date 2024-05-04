“من المستحيل التنافس بهذه الطريقة”.. تشافي يوبخ لاعبيه بعد الخسارة أمام جيرونا

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تركت هزيمة برشلونة 4-2 أمام جيرونا تأثيرًا كبيرًا على تشافي هيرنانديز، حيث انتقد خلال المؤتمر الصحفي، انتقد المدرب لاعبيه بشدة بسبب الإخفاقات في الدفاع كما في الهجوم.

وقال تشافي: “بالنسبة إلى الفريق، يجب أن يكون أقوى بكثير من الناحية الذهنية والسلوكية في الموسم المقبل، لأنه على العكس من ذلك “سيكون من الصعب جدًا المنافسة”.

وكان برشلونة متقدمًا بنتيجة 2-1 في الشوط الثاني، قبل أن يقلب جيرونا الطاولة، ويسجل 3 أهداف في 10 دقائق فقط.

وقال تشافي: “الخسارة بهذه الطريقة عار ومخجلة”، مضيفًا: أنا حزين وخائب الأمل.. لقد قتلنا عدم الفعالية مرارا وتكرارا”.

تشافي: أنا غاضب

وتابع: “أنا أول من يشعر بالغضب من هذا الموقف.. قبل أن أصبح مدربًا، كنت مشجعًا.. وأنا أتفهم إحباط الجماهير”.

وقال تشافي: “إننا ننهار مع أول لحظة سلبية بأخطاء فردية واضحة.. ربما السبب لعدم نضج بعض اللاعبين الصغار، لكن من المستحيل التنافس بهذه الطريقة”.

وأضاف: “ليس من السهل استيعاب هذا، لكن علينا استعادة الفريق، يجب تحسين الكثير من الأشياء، في المباريات الأربع.. ضد (ريال مدريد وجيرونا)، كنا متفوقين، لكن ذلك لم ينعكس في النتيجة”.

سيناريو خسارة برشلونة

ومنح أندرياس كريستيانسن برشلونة التقدم في الدقيقة الثالثة قبل أن يرد جيرونا بعد دقيقة واحدة برأسية هداف الدوري الإسباني أرتيم دوفبيك في هدف التعادل.

وأعاد روبرت ليفاندوفسكي التقدم للفريق الزائر من ركلة جزاء بعد تعرض لامين يامال لعرقلة داخل منطقة الجزاء قبل نهاية الشوط الأول. وأهدر برشلونة عدة فرص لتعزيز تقدمه في بداية الشوط الثاني.

وإذا انتهى برشلونة خارج المركزين الأولين، فسيكون ذلك بمثابة ضربة أخرى للنادي الذي يواجه مشاكل مالية متزايدة تتعلق بفاتورة الأجور الضخمة، وديون بقيمة 1.2 مليار يورو ومشروع تجديد ملعب كامب نو بقيمة 1.6 مليار يورو.

ويتنافس أبطال ووصيف كأس الملك والدوري الإسباني على كأس السوبر الإسباني المربح في المملكة العربية السعودية، حيث سيحصل الفائز على 6.6 مليون يورو.

ومع تبقي أربع مباريات، يعتمد برشلونة الآن على تعثر جيرونا إذا أراد أن يكون لديه أي فرصة للمنافسة على كأس السوبر.