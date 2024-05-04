برئاسة ليبيا.. انعقاد اجتماع “شرق أوسط بلا أسلحة نووية”

أخبار ليبيا 24

برئاسة ليبيا، بدأ الاجتماع الثاني للجنة العاملة التابعة لمؤتمر “إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل بالشرق الأوسط”، في دورته الرابعة.

مثّل ليبيا رئيسا للاجتماع، السفير طاهر السني، مندوب الدولة الدائم لدى مجلس الأمن، لكونه رئيس الدورة الرابعة من المؤتمر، الذي يجري بتعاون مع مكتب الأمم المتحدة الخاص بنزع السلاح في نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية.

وعلى مدار الأيام الثلاثة الماضية، ناقش المجتمعون كيفية الاستفادة من الطاقة النووية في “السلم” لا “الحرب”.

وقدم بعض المشاركين من الخبراء أوراقا بحثية تركز على الاستخدامات السلمية للطاقة النووية، وجميعهم خبراء دوليون.

الاستفادة السلمية

وتضمنت مهام اللجنة، بحث الترتيبات والمساعي الدولية الآنية لتحقيق وترسيخ الاستخدام السلمي للطاقة النووية.

كما ركزت اللجنة على رصد الدروس المستفادة من تجارب الاستخدامات السلمية للطاقة النووبة، في شتى دول العالم.

ولفت المجتمعون إلى أن منطقة الشرق الأوسط من الممكن أن تحقق مكاسب كبيرة من الاستخدام السلمي للطاقة النووية.

وتجدر الإشارة إلى أنه من المثبت علميا إمكانية استخدام الطاقة النووية في الزراعة والطب واستكشاف الفضاء وتحلية المياه، إلى جانب إنتاج الكهرباء؛ وفي الزراعة مثلا يجري توجيه الإشعاع لمنع تكاثر الحشرات وحماية المزروعات، لأن العلماء تأكدوا من أن تعريض الثمار لإشعاع أمر قادر على تحييد البكتيريا، أي أن ما يحدث هو “تعقيم” بضمان العلم، إذ لا تتحمل تلك الكائنات قوة الإشعاع ويفقدها القدرة على الانتشار.