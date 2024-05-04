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المُشير حفتر: على الاتحاد الأوروبي دعم الانتخابات والاستقرار في ليبيا

خلال استقباله سفير الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا "نيكولا أورلاندو"

4 مايو، 2024 5:42 م
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المُشير حفتر: على الاتحاد الأوروبي دعم الانتخابات والاستقرار في ليبيا
المُشير حفتر: على الاتحاد الأوروبي دعم الانتخابات والاستقرار في ليبيا

أخبار ليبيا 24

طالب القائد العام للقوات المُسلحة العربية الليبية المُشير أركان حرب “خليفة أبوالقاسم حفتر“، الاتحاد الأوروبي ببذل المزيد من الجهود لدعم العملية السياسية لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية والوصول إلى مرحلة الاستقرار الدائم.

وبحث المُشير خليفة حفتر خلال استقباله سفير الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا “نيكولا أورلاندو” والوفد المُرافق له، في مكتبه بمقرّ القيادة العامة، وتابعته “أخبار ليبيا 24” آخر التطورات والمُستجدات المحلية والإقليمية.

بدوره أشاد السفير أورلاندو بدور القوات المُسلحة في حفظ الأمن والاستقرار ودورها البارز في الحد من الهجرة غير الشرعية، لافتا إلى أن الاتحاد الأوروبي يعمل بصفته الشريك الرئيسي لليبيا، مشيرا إلى أنه يعمل على التعاون والتنمية في جميع أنحاء البلاد من خلال شركائه المنفذين.

ويجري أورلاندو زيارة للمنطقة الشرقية يلتقي خلالها عددا من المسؤولين ويتفقد عدد من المشاريع.

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4 مايو، 2024 5:42 م
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