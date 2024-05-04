المريمي: مجلس النواب يواصل جهوده لـ تشكيل حكومة جديدة

قال فتحي المريمي، المستشار الإعلامي لرئاسة مجلس النواب، إن المجلس يواصل جهوده لـ تشكيل حكومة جديدة تكون قادرة على توحيد المؤسسات المنقسمة حاليًا في ليبيا، سواء المؤسسات الخدمية أو السيادية.

وأوضح المريمي في تصريحات تلفزيونية تابعتها “أخبار ليبيا 24” أنه لا يمكن إجراء الانتخابات في ظل وجود حكومتين واحدة في الشرق والأخرى في الغرب، مشيرا إلى أن ليبيا بحاجة إلى حكومة واحدة من أجل تنفيذ العملية الانتخابية بطريقة شفافة وصحيحة

وأكد المريمي أن إجراء الانتخابات الرئاسية والنيابية تستوجب وجود وزارة داخلية واحدة تؤمن هذه الاستحقاقات الانتخابات في كافة ربوع ليبيا، وكذلك بالنسبة للأجهزة الرقابية، لمراقبة كل ما يحدث في البلاد.

وأضاف المريمي أن مجلس النواب لديه خارطة طريق تم الاتفاق عليها، وهي صياغة قوانين انتخابية بالتوافق بين مجلسي النواب والدولة، لافتا إلى أن ليبيا في المرحلة التالية يجب أن تشهد تشكيل حكومة واحدة، لا تتجاوز مدتها 8 أشهر، وتُقدم الدعم اللازم لمفوضية الانتخابات، من أجل إجراء العملية الانتخابية في ليبيا.

وأشار المريمي إلى أن الدبلوماسية الأمريكية ستيفاني خوري نائب المبعوث الأممي، مطالبة بالاطلاع على إجراءات الانتخابات، وفق ما تم الاتفاق عليه، وتشكيل حكومة جديدة.