العبود: ليبيا قد تغرق في حرب الوكالة والفوضي

قال أحمد العبود، أستاذ العلوم السياسية بـ جامعة بنغازي، إن ليبيا قد تغرق في حرب الوكالة والفوضي، تزامنا مع مساعي غربية أمريكية لـ تشكيل قوة مشتركة من الميليشيات المسلحة في المنطقة الغربية.

وأوضح العبود في تصريحات صحفية رصدتها “أخبار ليبيا 24” أن هذه القوة المزمع تشكيلها ستضم في قوامها جماعات مسلحة تعتبر هي الأقوى على الساحة ومنها “اللواء 444 قتال”، لافتا إلى أنه سيتم توريط تلك القوة المشتركة في مواجهات مع أطراف أخرى لتحقيق أهداف الغرب وأمريكا في جنوب الساحل المتوسط وحتى إلى القلب من القارة الأفريقية.

وحذر خبراء من تعرض ليبيا لخطر أن تكون ساحة لتصفية الحسابات بين القوى العظمى، لافتين إلى أن الدول الغربية ترغب التدخل في ليبيا، لكنهم سيجدون معضلة في التعامل مع الميليشيات بالمنطقة الغربية.

وأشار الخبراء إلى أن الميليشيات في المنطقة الغربية تتصرف مثل “الدويلات” في نطاق نفوذ كل منها، معتبرين أن الأحداث التي شهدها معبر رأس اجدير الحدودي، والصدام بين حكومة الدبيبة منتهية الولاية وميليشيات محلية للسيطرة على هذا المنفذ المهم هي بداية جهد لتصفية واختيار الميليشيات، بحيث لا يبقى إلا التي ستكون قادرة على التماشي مع المصالح الغربية.

وتوقع الخبراء أن تندلع مواجهات داخل ليبيا في حالة التصعيد بين تلك القوى الكبرى، ومع انحدار البلاد إلى حالة الجمود السياسي التام، مع استقالة المبعوث الأممي عبد الله باتيلي، مرجحين أن ترفض الصين وروسيا التجديد لبعثة الأمم المتحدة في ليبيا، بعد محاولة واشنطن الدفع بالدبلوماسية الأميركية ستيفاني جوري كبديل لباتيلي.