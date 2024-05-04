الطائرات تعود لمطار سبها بعد غياب طويل

أخبار ليبيا 24 – متابعات

من جديد عادت الطائرات تقلع وتهبط بمطار سبها الدولي، بعدما كان مهجورا لأعوام طويلة.. ورسميا وصلت إلى أرض المطار رحلة جاءت من مطار معيتيقية بالعاصمة طرابقلس، وحطت بسلام في المطار الذي عاد للحياة.

وبحسب بيان نشرته وكالة الأنباء الليبية، قال صالح الماجري، مدير شركة الخطوط الجوية الليبية بسبها، إن حركة الملاحة بدأت بالفعل في المطار، بتسيير رحلات طيران داخلية بين سبها وطرابلس وبنغازي.

وأشار إلى أن الشركة أصدرت قرارا بأن يبدأ العمل برحلتين أسبوعيا.

تجدر الإشارة إلى أن مطار سبها جرى تطويره بشكل كامل، قبل تشغيله ليقدم خدماته مجددا للمواطنين الليبيين.

خطة تطوير شاملة

وفي وقت سابق، كشفت مصلحة المطارات، عن وصول وتشغيل منظومة اتصالات لاسلكية بمطار سبها، بعد أن أجريت عملية صيانة متكاملة بالمطار.

وآنذاك، أوضحت المصلحة أنه جرى تركيب محطة أرضية ببرج المراقبة، ذات موجة «VHF» عالية، ويصل ترددها لـ«121.9»، وهو المعتمد في أي مطار.

كما جرى تزويد مبنى الدفاع المدني بالمطار، بمحطة ثانية، بنفس الكفاءة، كما جرى تزويد سيارات الإطفاء بأجهزة لاسلكية، مرتبطة ببرج المراقبة مع توفير هواتف محمولة للعاملين جميعا.

وذكرت المصلحة أن هذا التطوير سيرفع المستوى التقني للاتصالات بالمطار، ليصل إلى المستويات العالمية، التزاما بتوصيات لجان التدقيق الدولية، وحرصا على تطبيق شروط الأمن والسلامة المعترف بها في كل دول العالم، مشيرة إلى أن عمليات التطوير التي حدثت في المطار غير مسبوقة.