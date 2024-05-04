التكبالي: تصريحات الطرابلسي عن أعداد منتسبي قطاع الأمن مبالغ فيها

شكّك علي التكبالي، عضو مجلس النواب، في تصريحات عماد الطرابلسي، وزير الداخلية المكلف بحكومة الدبيبة منتهية الولاية، عن وجود 420 ألف منتسب في قطاع الأمن التابع لوزارته، معتبرا أن هذا الرقم كبير ومبالغ فيه بالنسبة لعدد السكان في ليبيا، لافتاً إلى أن الطرابلسي يتحدث عن عناصر لوزارة داخلية حكومة تسيطر على المنطقة الغربية فقط.

وتساءل التكبالي في تصريحات صحفية رصدتها “أخبار ليبيا 24” عن سبب عدم توقف أي من الجهات الرقابية عند هذا الرقم الكبير من الأفراد، الذين تصرف لهم رواتب من ميزانية الدولة، وهل يتناسب ذلك مع احتياجات الأمن بالمنطقة الغربية.

وتحدى عضو مجلس النواب عماد الطرابلسي أن يعلن عن مؤشرات نسب الجريمة بمنطقة نفوذ حكومة الدبيبة منتهية الولاية، في ظل وجود هذا العدد، الذي يفترض معه استتباب الأمن بدرجة كبيرة، بحيث لا تقع جريمة واحدة، مشيرا إلى أن سكان المنطقة الغربية والعاصمة طرابلس يفتقدون للشعور بالأمان في ظل استمرار اندلاع الاشتباكات بين التشكيلات المسلحة المتمركزة بها في ظل غياب دائما لعناصر الأمن.

وشدد عضو مجلس النواب على أن وزارة الداخلية بحكومة الدبيبة منتهية الولاية دائماً تكون غائبة في أغلب الاشتباكات التي تندلع بالمنطقة الغربية، حيث لم تتدخل لفضّها أو التعليق عليها.