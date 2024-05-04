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إيني: شركة مليتة تتعرض لـ عملية ابتزاز من مجموعة هاكرز

قراصنة “هاكرز” سرقت ما يقدر بـ1 تيرابايت من بيانات الشركة

4 مايو، 2024 12:18 ص
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شركة مليتة للنفط والغاز تتعرض لهجوم سيبراني
شركة مليتة للنفط والغاز تتعرض لهجوم سيبراني

أخبار ليبيا 24

تعرضت شركة مليتة للنفط والغاز، فرع ليبيا، لـعملية قرصنة إلكترونية، استهدف بياناتها المالية والبنكية والإنتاجية ومراسلاتها السرية على الشبكة العنكبوتية.

وأعلنت شركة الطاقة الإيطالية “إيني“، أن مجموعة قراصنة إنترنت “هاكرز” تدعى “RansomHub” هددوا بنشر بيانات سرية لشركة مليتة للنفط والغاز فرع ليبيا، التابعة لها ، في حال عدم حصولهم على 50 مليون دولار، مقابل عدم نشر تيرابايت واحد من البيانات، لافتة إلى أن الحادثة لم تؤثر على الإنتاج والأنشطة التشغيلية بشكل عام.

وأوضح المتحدث باسم شركة الطاقة الإيطالية “إيني“، أن الأضرار اقتصرت على مليتة، مشيرا إلى أن العمل جار لاستعادة أنظمة تكنولوجيا المعلومات المتضررة تدريجيا.

إيني: شركة مليتة للنفط والغاز تتعرض لهجوم سيبراني

شركة مليتة للنفط والغاز تتعرض لهجوم سيبراني
شركة مليتة للنفط والغاز تتعرض لهجوم سيبراني

 

شركة مليته للنفط والغاز تتعرض لهجوم سيبراني
شركة مليته للنفط والغاز تتعرض لهجوم سيبراني

وكان موقع “hackmanac” المتخصص في قضايا الأمن السيبراني، قد أعلن في وقت سابق في تقرير له رصدته “أخبار ليبيا 24” أن مجموعة قراصنة “هاكرز” سرقت ما يقدر بـ1 تيرابايت من بيانات الشركة المالية والبنكية والإنتاجية ومراسلاتها السرية، وعرضتها للبيع على الإنترنت.

شركة مليته للنفط والغاز تتعرض لهجوم سيبراني
شركة مليته للنفط والغاز تتعرض لهجوم سيبراني

موقع “hackmanac: المجموعة ادعت حصولها على جميع بيانات مليتة

وأضاف الموقع أن المجموعة ادعت حصولها على جميع البيانات السرية الخاصة بالشركة وعملائها، ونشرت عينات مما سرقته، ومنحت الشركة مهلة حتى 4 مايو لنشر باقي المعلومات ما لم تدفع الفدية المطلوبة.

شركة مليته للنفط والغاز تتعرض لهجوم سيبراني
شركة مليته للنفط والغاز تتعرض لهجوم سيبراني

 

موقع “hackmanac: البيانات المسروقة من مليتة شملت المستندات المالية والمصرفية

وأشار موقع “hackmanac” المتخصص في قضايا الأمن السيبراني، إلى أن البيانات المسروقة من الشركة شملت، المستندات المالية والمصرفية، وبيانات جواز السفر والتأمين للموظفين بالشركة وعملائها، والتقارير والتنبؤات الجيولوجية، وتفاصيل إنتاج النفط في مناطق مختلفة، ومعلومات هندسية تفصيلية عن مرافق الشركة، ومراسلات سرية، وعقود وكميات توريدات المواد الأولية المختلفة، ومعلومات سرية عن مناقصات الشركة، والمراسلات الداخلية لموظفي الشركة والعملاء.

 

 

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4 مايو، 2024 12:18 ص
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