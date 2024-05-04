إيني: شركة مليتة تتعرض لـ عملية ابتزاز من مجموعة هاكرز

تعرضت شركة مليتة للنفط والغاز، فرع ليبيا، لـعملية قرصنة إلكترونية، استهدف بياناتها المالية والبنكية والإنتاجية ومراسلاتها السرية على الشبكة العنكبوتية.

وأعلنت شركة الطاقة الإيطالية “إيني“، أن مجموعة قراصنة إنترنت “هاكرز” تدعى “RansomHub” هددوا بنشر بيانات سرية لشركة مليتة للنفط والغاز فرع ليبيا، التابعة لها ، في حال عدم حصولهم على 50 مليون دولار، مقابل عدم نشر تيرابايت واحد من البيانات، لافتة إلى أن الحادثة لم تؤثر على الإنتاج والأنشطة التشغيلية بشكل عام.

وأوضح المتحدث باسم شركة الطاقة الإيطالية “إيني“، أن الأضرار اقتصرت على مليتة، مشيرا إلى أن العمل جار لاستعادة أنظمة تكنولوجيا المعلومات المتضررة تدريجيا.

شركة مليتة للنفط والغاز تتعرض لهجوم سيبراني