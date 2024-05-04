الحكومة الليبية تبدأ في “إعمار” مستشفيات إجدابيا

أخبار ليبيا 24

بدأت الحكومة الليبية المعينة من البرلمان في تحقيق “نهضة صحية” في إجدابيا من خلال دعم المستشفيات والعيادات المجمعة والمراكز الصحية بأحدث الأجهزة الطبية المتطورة، والتي من بينها جهاز خاص بالعظام يدخل لأول مرة إلى ليبيا، وفق مصدر طبي.

وسلّم جهاز الإمداد الطبي والخدمات الطبية والعلاجية، مستشفى “الشهيد امحمد المقريف” وهو أكبر مستشفيات المدينة، مجموعة من الأجهزة الطبية الحديثة المستخدمة في تشخيص وعلاج أمراض العظام والقلب وتحليل الدم.

الحكومة الليبية، قالت إن تسليم الأجهزة يأتي في إطار دعم مستلزمات ونواقص المستشفيات والمراكز الصحية في البلاد، مضيفةً أن الأجهزة جرى استيرادها من شركات أمريكية وهولندية وفرنسية.

وقالت الحكومة، إن الأجهزة تتضمن: “جهاز الأشعة الرقمي الخاص بالعمليات، وجهاز الموجات فوق الصوتية الخاص بأمراض الباطنة والشرايين، وجهاز اختبار جهد القلب، وجهاز تخطيط القلب الكهربائي المتنقل (هولت)”.

وتابعت، كما أنها تتضمن: “ملحقات ومكملات خاصة بأجهزة مراقبة المريض وجهاز تخطيط القلب وجهاز تحليل العد الدموي الشامل، وجهاز تحليل الكيمياء الحيوية التلقائي”.

من جانبه نقل مكتب الإعلام بمستشفى “الشهيد امحمد المقريف” عن الدكتور محمد شالمه رئيس قسم العظام بالمستشفى، قوله: “إن أحد الأجهزة لأول مرة يدخل إلى ليبيا.. وهو يستخدم في جراحة العظام والأعصاب.. وهو جهاز أشعة يستخدم في عمليات التثبيت كمثبت خارجي للبلاتين”.

إعمار مجمع العيادات في إجدابيا

في إطار “إعمار” القطاع الصحي في إجدابيا، بدأ جهاز الإمداد الطبي في تجهيز “العيادة المجمعة” بعد توقف عن العمل استمر لسنوات طويلة.

وأكّد جهاز الإمداد الطبي، أنّه باشر في توريد المعدات والتجهيزات الخاصة بمجمع العيادات، والبدء في عمليات التركيب والتجهيز لافتتاح المجمع خلال الأيام القليلة المقبلة.

وقال جهاز الإمداد الطبي، إن إعادة افتتاح المجمع الصحي سيهم في تخفيف الازدحام ويساعد في رجوع الخدمات الطبية التي يقدمها للمواطن.

هذا وطالب جهاز الإمداد الطبي والخدمات الطبية والعلاجية، مديري المستشفيات العامة والمراكز الطبية والمستشفيات القروية بتحديد احتياجاتهم الشهرية من الأدوية التخصصية والعامة ومستلزمات تشغيل المعامل بشكل مفصل.