أورلاندو في بنغازي.. سفير أوروبا يبدأ “رحلة الشرق” بتفقد المشروعات

أخبار ليبيا 24 – متابعات

بدأ سفير الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا، نيكولا أورلاندو، جولته للمنطقة الشرقية، بزيارة مدينة بنغازي، صباح اليوم السبت، وحرص على نشر صور من الزيارة على حسابه الشخصي بموقع التدوينات القصيرة “إكس”.

وعن الزيارة، كتب السفير أنه سعيد ببدء جولته لزيارة الشرق الليبي، بصحبة فريقه، مؤكدا أنه سيزور المشروعات القومية هناك.

وأضاف “أورلاندو” أن الاتحاد الأوروبي شريك رئيسي للدولة الليبية، وبهذه الصفة، يتعاون لتحقيق التنمية في جميع أنحاء البلاد، من خلال شركاء.

وأكد أن هدف جهود الاتحاد الأوروبي هي “تعزيز مؤسسات ليبيا ومجتمعها المدني”، وتحقيق الوحدة والسيادة لليبيا.

الانتخابات هي الهدف

وفي وقت سابق، أكد “أورلاندو” أن الاتحاد الأوروبي يؤيد جهود التفاوض بين أصحاب المصلحة الرئيسيين في ليبيا، بهدف واحد، هو الوصول لانتخابات رئاسية وبرلمانية.

وذكر في تصريحات سابقة، أنه لا يمكن تجاهل مخاوف المواطنين في ليبيا، مؤكدا أن المجتمع الدولي يضطلع بمسؤولية كبيرة، هي تقريب وجهات النظر بين الفرقاء في ليبيا، حتى تصل البلاد إلى الانتخابات.

ورأى أن جمود العملية السياسية في ليبيا يهدد استقرار البلاد ووحدة أراضيها، وأكد ضرورة الاجتماع بأصحاب المصلحة الرئيسيين في ليبيا لتمهيد الطريق لإجراء انتخابات.

وشدد أورلاندو في تصريحات قالها إبان وجود “باتيلي” في ليبيا”، على أن الانقسام الحاصل لا يمكن قبوله.

تجدر الإشارة إلى أن “أورلاندو” كان في الماضي يعمل في ليبيا بصفة المبعوث الإيطالي الخاص، وقبل ذلك كان سفيرا لإيطاليا.