نورلاند حول لقائه مع عبدالمجيد: ناقشنا الجهود الأممية لتوحيد البلاد ومؤسساتها

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قال المبعوث الأمريكي الخاص إلى ليبيا ريتشارد نورلاند إنّه تلقى تحديثًا حول التطورات “في مجتمع التبو والجنوب” في أثناء لقائه مع عيسى عبدالمجيد الوزير المفوض بالشؤون الأفريقية بالحكومة الليبية المعينة من البرلمان.

وفي تغريدة للسفارة الأمريكية على موقع (X) قال المبعوث الخاص السفير نورلاند: “لقد سررت بلقاء صديقي عيسى عبد المجيد منصور وتلقي تحديث حول التطورات في مجتمع التبو والجنوب”.

وأضاف: “من خلال استراتيجية الولايات المتحدة لمنع الصراع وتعزيز الاستقرار، تظل الولايات المتحدة ملتزمةً بالجهود الرامية إلى تحقيق الاستقرار في المنطقة وتحسين الاقتصاد”.

وتابع نورلاند: “ناقشنا أيضًا أهمية حماية سيادة ليبيا ودعم الجهود التي تقودها الأمم المتحدة لتوحيد البلاد ومؤسساتها”.

نورلاند: ملتزمون بحماية سيادة ليبيا

والأربعاء أكّد المبعوث الأمريكي الخاص التزام الولايات المتحدة بدعم قدرة ليبيا على حماية سيادتها، وذلك خلال لقاءاته مع موسى الكوني وعبدالله اللافي نائبي رئيس المجلس الرئاسي، وكذلك مع الطاهر الباعور وزير الخارجية المكلف بالحكومة منتهية الولاية.

وحول تلك اللقاء قال نورلاند: “أعدنا التأكيد على دعمنا المشترك للجهود التي تيسرها الأمم المتحدة لتوحيد البلاد ومؤسساتها وتحديد خارطة طريق ذات مصداقية لإجراء انتخابات وطنية”.

كما أكّد عقب لقاءين منفصلين مع سفيري قطر وتركيا أهمية الدور الذي يلعبه الشركاء الإقليميون في دعم الجهود التي تقودها الأمم المتحدة لمساعدة ليبيا على تجاوز المأزق السياسي ووضع خارطة طريق ذات مصداقية لإجراء انتخابات وطنية ناجحة.