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معهد ويلسون: المجتمع الدولي بحاجة لإعادة التفكير حيال ليبيا

3 مايو، 2024 3:23 م
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معهد ويلسون: المجتمع الدولي بحاجة لإعادة التفكير حيال ليبيا
معهد ويلسون: المجتمع الدولي بحاجة لإعادة التفكير حيال ليبيا

أخبار ليبيا 24

اعتبر معهد ويلسون، الأمريكي أن استقالة المبعوث الأممي عبد الله باثيلي مؤشر قوي عن وجود حالة ركود للأزمة التي تعيشها ليبيا منذ أكثر من 12 عاما.

وأوضح المعهد المتخصص في الدراسات السياسية والاقتصادية وشؤون التنمية، في تقري له طالعته “أخبار ليبيا 24” أن القادة السياسيين في ليبيا يبدون اهتماما متزايدا بمصالحهم الشخصية في الوقت الذي تتنافس فيه العديد من الأطراف والدول الأجنبية على الوصول إلى الأراضي الليبية ومواردها.

وأضاف التقرير أن المجتمع الدولي قد يحتاج إلى إعادة التفكير في مقاربته حيال الوضع في ليبيا، خاصة ما تعلق بالإخفاقات المتعددة لتجاربه السابقة، مشيرا إلى أن الإجماع الدولي تجاه ليبيا تلاشى، لافتا إلى أن الجهات الفاعلة تعمل بشكل مستقل في البلاد، بدافع من أجندات خاصة.

معهد ويلسون: الأطراف الأجنبية مهتمة بموارد النفط والغاز في ليبيا

وأكد معهد ويلسون أن العديد من الأطراف الأجنبية مهتمة بموارد النفط والغاز في ليبيا أو بموقعها الاستراتيجي كبوابة للقارة الأفريقية، مشددا على أن المنافسة الدولية على ليبيا قد تتحول إلى عامل يقوض جهود البعثة الأممية، ويؤثر على تحركاتها من أجل إحلال تسوية سياسية للأزمة هناك

وأشار المعهد المتخصص في الدراسات السياسية والاقتصادية وشؤون التنمية، إلى أن تجدد المنافسة الجيوسياسية على ليبيا يزيد من ركود الوضع فيها، موضحا أنه من الصعب على البعثة الأممية تعزيز المفاوضات وبناء التوافق في الوقت الذي تسعى فيه الجهات الفاعلة الأجنبية باستمرار إلى التأثير على العمليات بما يتماشى مع مصالحها الخاصة.

 

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3 مايو، 2024 3:23 م
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