مصرف ليبيا المركزي: مشاوراتنا بشأن الاستدامة المالية مع صندوق النقد الدولي متواصلة

أخبار ليبيا 24

تعقد في تونس مشاورات المادة الرابعة لعام 2024 في بين فريق مصرف ليبيا المركزي وبعثة خبراء صندوق النقد الدولي.

وقال المصرف المركزي، إنّه جرت مناقشة جهوده في المحافظة على الاستدامة المالية للدولة رغم التحديات، وكذلك مساعي تطوير البنى التحتية للرقابة المصرفية الفعالة.

وأضاف، كما نوقشت وضعية ميزان المدفوعات والاحتياطات من النقد الأجنبي، وتقييم وضع القطاع المصرفي، هذا فضلاً عن التركيز على جوانب العملية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وخطط التوسّع في مجالات التكنولوجيا المالية والابتكار.

وقال مصرف ليبيا المركزي، أن الاجتماع يعقد بعد نجاح مشاورات المادة الرابعة مع صندوق النقد الدولي العام الماضي وعقب اللقاءات التشاورية للمحافظ والفريق المرافق له مع فريق صندوق النقد الدولي على هامش الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين منتصف أبريل الماضي في العاصمة الأميركية واشنطن.

وانطلقت المشاورات يوم الأربعاء وستستمر لمدة عشرة أيام لتقييم الوضع الاقتصادي والمالي العام والسياسات والاجراءات المتخذة خلال عام 2023.

وستنظم لهذه المشاورات فرق فنية مختصة تمثل وزارات المالية، والاقتصاد والتجارة، والتخطيط، والعمل والتأهيل، إلى جانب فرق ديوان المحاسبة والمؤسسة الوطنية للنفط.

اجتماعات محافظ مصرف ليبيا المركزي

وفي أثناء زيارته إلى الولايات المتحدة الأمريكية أجرى الصديق الكبير محافظ المركزي عدة لقاءات مع البنوك والمؤسسات المالية الأمريكية والدولية، إضافة إلى زيارة إلى المؤسسة العربية المصرفية في نيويورك. وجاء ذلك على هامش اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين.

والتقى محافظ ليبيا المركزي مع رئيس البنك الأفريقي للاستيراد والتصدير، كما اجتمع مع مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى بصندوق النقد الدولي لعقد مشاورات المادة الرابعة للسنة الثانية على التوالي بين فريق صندوق النقد الدولي ومصرف ليبيا المركزي ومؤسسات الدولة المعنية بداية شهر مايو 2024.