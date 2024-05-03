ماكجين: مازالت لدينا الفرصة لإقصاء أولمبياكوس.. ونحن قادرون

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يواجه أستون فيلا مهمة صعبة لقلب تأخره في الدور قبل النهائي للدوري الأوروبي بعد خسارته في مباراة الذهاب على أرضه أمام أولمبياكوس 4-2 يوم الخميس، لكن القائد جون ماكجين قال إن الفريق مازالت أمامه فرصة.

وتأخر فريق المدرب أوناي إيمري 2-0 في غضون 30 دقيقة على ملعب فيلا بارك، لكنه أدرك التعادل عبر أولي واتكينز وموسى ديابي، قبل أن يسجل الضيوف هدفين آخرين في الشوط الثاني ليضمنوا الأفضلية قبل مباراة الإياب يوم الخميس المقبل في أثينا.

ماكجين: قادرون على الفوز

وقال ماكجين للصحفيين: “أمامنا جبل علينا تسلقه، لكننا نعلم أننا قادرون على ذلك.. لقد لعبوا بشكل جيد للغاية من الناحية التكتيكية”.

وأضاف ماكجين: “كل ما كان من الممكن أن يحدث بشكل خاطئ الليلة حدث..لا يزال هناك طريق طويل لنقطعه”.

وشعر إيمري مدرب فيلا بأن فريقه فقد الكرة بسهولة بالغة لكنه قال إن أولمبياكوس يستحق الفوز. وقال إيمري، الذي فاز بأربعة ألقاب في الدوري الأوروبي مع إشبيلية وفياريال: “أنا محبط حقًا، لكن يجب أن أتقبل ذلك”.

وأضاف: “بالطبع، في بعض الأحيان يمكن أن نخسر، لكن في لحظة حاسمة للحصول على شيء ما في أوروبا، فقدنا فرصة جيدة”.

وقال: “آمل أن نشعر بالتحسن الأسبوع المقبل ونلعب بشكل أفضل ونحاول اللعب بشخصية دون فقدان الكرة كما حدث اليوم”.

وسيتطلع فيلا إلى إحكام قبضته على المركز الرابع في الدوري الإنجليزي الممتاز عندما يسافر إلى برايتون آند هوف ألبيون، يوم الأحد. ويتقدم الفريق بفارق سبع نقاط على توتنهام هوتسبير الذي يملك مباراة مؤجلة.

وقال إيمري: “نحن بحاجة إلى الهدوء.. سنلعب في برايتون يوم الأحد وهذا هو تركيزنا بنسبة 100٪”. وأضاف إيمري: “أمامنا ثلاث مباريات متبقية في الدوري الإنجليزي الممتاز”.

وفي حال احتفظ فيلا بالمركز الرابع، فإنه سيتأهل إلى دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل للمرة الأولى.

وفاز الفريق بكأس أوروبا عام 1982 وتنافس في المسابقة مرة أخرى في العام التالي، لكنه لم يشارك في البطولة الأهم للأندية في القارة منذ ذلك الحين.