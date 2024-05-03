ليبيا ضمن أسوأ 10 جوازات سفر حول العالم لعام 2024

احتلت ليبيا المركز الثامن في قائمة أسوأ 10 جوازات سفر حول العالم لعام 2024، وفقًا لعدد الوجهات التي يمكن لحامليها الوصول إليها دون تأشيرة مسبقة، حيث يمكن السفر إلى 40 دولة فقط.

ووفق مؤشر هينلي العالمي لجوازات السفر، حلت ليبيا في قائمة أسوأ 10 جوازات سفر رفقة الصومال واليمن وسوريا والعراق وأفغانستان، ويتم تصنيف دول العالم حسب جوازات السفر الأقوى من حيث حرية تنقل مواطنيها في جميع أنحاء العالم.

ويتمتع حاملو جواز سفر ليبيا بالقدرة على السفر بدون تأشيرة إلى 40 وجهة حول العالم، ويمكن لحاملي جواز سفر ليبيا السفر إلى 13 دولة بدون تأشيرة وهذه الدول تشمل ما يلي “الجزائر، وبنين، وتونس، وجزر كوك، ودومينيكا، ورواندا، وسانت فنسنت والغرينادين، وسورينام، وغامبيا، وماليزيا، وموريتانيا، وميكرونيسيا، وهايتي.

وتمنح هذه الدول حاملي جواز السفر الليبي إعفاءً من شرط الحصول على تأشيرة لدخولها وتسمح لهم بدخول أراضيها بدون الحاجة إلى أية تأشيرات، لكن تخضع مدة الإقامة وأغراض السفر المسموح بها في إطار هذا الإعفاء للوائح التأشيرة الخاصة بدولة الوجهة.

ويمكن لمواطني ليبيا الحصول على تأشيرة عند الوصول إلى 25 دولة

وهي “الرأس الأخضر، والسنغال، والمالديف، وبالاو، وبوركينا فاسو، وبوروندي، وبوليفيا، وتنزانيا، وتوغو، وتوفالو، وتيمور الشرقية، وجزر القمر، وجيبوتي، وساموا، وسيشيل، وغانا، وغينيا بيساو، وكمبوديا، ولبنان، وماكاو، ومدغشقر، وموزمبيق، ونيبال، ونيجيريا، ونييوي.

ويمكن لمواطني ليبيا الحصول على تأشيرة إلكترونية (eVisa) قبل السفر إلى 36 وجهة، وهي:

“أثيوبيا، وأستراليا، وألبانيا، وأنتيغوا وبربودا، وأوزبكستان، وأوغندا، وإيران، والإكوادور، والإمارات العربية المتحدة، والبحرين، والغابون، والكاميرون، وباكستان، وبوتان، وبوتسوانا، وتايلاند، وجزر البهاما، وجمهورية الكونغو الديمقراطية، وجنوب السودان، وزامبيا، ززيمبابوي، وكوت ديفوار، وسانت كيتس ونيفيس، وسانت هيلينا، وساو تومي وبرينسيب، وسلطنة عمان، وسنغافورة، وسيراليون، وغينيا، وغينيا الاستوائية، فيتنام، وقيرغيزستان، وكولومبيا، وليسوتو، ومالاوي، ومولدوفا.

ويمكن لمواطني ليبيا التقديم مسبقًا للحصول على تأشيرة عادية قبل السفر إلى 153 دولة، وهي:

“أذربيجان، وأرمينيا، وأفغانستان، وألمانيا، وأندورا، وأنغولا، وأوكرانيا، وأيرلندا، وأيسلندا، وإريتريا، وإسبانيا، وإستونيا، وإندونيسيا، وإيطاليا، والأرجنتين، والأردن، والأوروغواي، والبرازيل، والبرتغال، والبوسنة والهرسك، والتشيك، والدنمارك، والسلفادور، والسودان، والسويد، والصومال، والصين، والعراق، والفاتيكان، والفلبين، والكونغو، والكويت، والمجر، والمغرب، والمكسيك، والمملكة العربية السعودية، والمملكة المتحدة، والنرويج، والنمسا، والنيجر، والهند، والولايات المتحدة الأمريكية، واليابان، واليمن، واليونان، وبابوا غينيا الجديدة، وباراغواي، وبربادوس، وبرمودا، وبروناي دار السلام، وبلجيكا، وبلغاريا، وبليز، وبنغلاديش، وبنما، وبورتوريكو، وبورما، وبولندا، وبولينزيا الفرنسية، وبونير وسينت أوستاتيوس وسابا، وبيرو، وتايوان، وتركمانستان، وتركيا، وترينيداد وتوباغو، وتشاد، وتشيلي، وتونغا، وجامايكا، وجبل طارق، وجرينلاند، وجزر الأنتيل الفرنسية، جزر العذراء الأمريكية، وجزر العذراء البريطانية، وجزر توركس وكايكوس، وجزر سليمان، جزر فارو، وجزر فوكلاند، وجزر كايمان، وجزر مارشال، وجزر ماريانا الشمالية، وجزيرة نورفولك، وجمهورية أفريقيا الوسطى، وجمهورية الدومينيكان، وجنوب أفريقيا، وجورجيا، وروسيا، وروسيا البيضاء، ورومانيا، وريونيون، وساموا الأمريكية، وسان مارينو، وسانت بيير وميكلون، وسانت لوسيا، وسلوفاكيا، وسلوفينيا، وسوازيلاند، وسوريا، وسويسرا، وسينت مارتن، وصربيا، طاجيكستان، وغرينادا، وغواتيمالا، وغوام، وغويانا الفرنسية، وغيانا، وفانواتو، وفرنسا، وفلسطين، وفنزويلا، وفنلندا، وفيجي، وقبرص، وقطر، وكازاخستان، وكاليدونيا الجديدة، وكرواتيا، وكندا، وكوبا، وكوراساو، وكوريا الجنوبية، وكوريا الشمالية، وكوستاريكا، وكوسوفو، وكيريباتي، ولاتفيا، ولاوس، ولوكسمبورغ، وليبيريا، وليتوانيا، وليختنشتاين، ومالطا، ومالي، ومايوت، ومصر، ومقدونيا الشمالية، ومنغوليا، وموريشيوس، وموناكو، ومونتسرات، ومونتينيغرو (الجبل الأسود)، وناميبيا، وناورو، ونيكاراغوا، ونيوزيلندا، وهندوراس، هولندا، وهونج كونج، وواليس وفوتونا