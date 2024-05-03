الأرصاد: أمطار رعدية متفرقة على جنوب ليبيا.. والطقس في بقية المناطق مستقر

أخبار ليبيا 24

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية، اليوم الجمعة، هطول أمطار رعدية متفرقة على مناطق أقصى الجنوب الغربي لليبيا، بينما يبقى الطقس مستقرا على باقي المناطق، وحالة البحر نشطة على أغلب الساحل.

وقال المركز، إن السحب ستبدأ في تكاثر من مساء اليوم على مناطق أقصى الجنوب الغربي ويصحبها هطول أمطار متفرقة من حين إلى آخر ويصحبها خلايا رعدية. وأضاف، أن الطقس يبقى مستقرا على باقي مناطق البلاد، حيث تكون درجات الحرارة في معدلاتها الفصلية.

وفي شمال غرب ليبيا السماء قليلة السحب تتكاثر على القريات واحتمال سقوط أمطار متفرقة يوم الغد.

والرياح شمالية شرقية متغيرة الاتجاه خفيفة السرعة. ودرجات الحرارة القصوى تتراوح على أغلب المناطق ما بين (22–29) مئوية ولا تتجاوز (32) على أبونجيم.

أمّا في جنوب غرب ليبيا تشهد السماء تكاثرا للسحب يصحبها هطول أمطار متفرقة من حين إلى آخر.

والرياح شرقية معتدلة السرعة تتحول يوم الغد إلى شمالية شرقية. ودرجات الحرارة القصوى تتراوح على أغلب المناطق ما بين (33–39) مئوية.

شرق ليبيا

وفي شمال شرق البلاد لسماء صافية إلى قليلة السحب، والرياح شمالية غربية. ودرجات الحرارة القصوى تتراوح على أغلب المناطق ما بين(24-28) مئوية ولا تتجاوز (33) على طبرق.

وفي الجنوب الشرقي السماء صافية إلى قليلة السحب. والرياح شمالية فشمالية شرقية معتدلة السرعة. ودرجات الحرارة القصوى تتراوح ما بين (32–39) مئوية.