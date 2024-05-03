في اليوم العالمي لحرية الصحافة..البعثة الأممية بليبيا “ضرورة خلق بيئة ملائمة تضمن سلامة الصحفيين واستقلالهم”

اخبار ليبيا 24

في اليوم العالمي للصحافة والذي يوافق الثالث من مايو في كل عام، دعت البعثة الأممية في ليبيا إلى “ضرورة خلق بيئة ملائمة تضمن سلامة الصحفيين واستقلالهم، وهو أمر بالغ الأهمية ليتمكنوا من القيام بدورهم كرقيب على المجتمع وعامل للتغيير الإيجابي.”.

وبحسب البيان الذي نشرته اليوم على صفحاتها الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي قالت البعثة: “السياق السياسي والأمني ​​في الوقت الراهن لا يؤدي إلى تمكين الصحفيين من العمل بالقدر الكافي من الحرية في ليبيا.”

ويعاني الصحفيون الليبيين من تضييقات أمنية وسياسية تحد من ممارسة عملهم بشفافية ونزاهة، ووفقا لتقارير منظمة “مراسلون بلا حدود” فإن ليبيا في المرتبة 149 في تصنيف 2023 من بين 180 بلدًا، متراجعة بذلك ستة مراكز في التصنيف العالمي لحرية الصحافة مقارنة بالترتيب 143 في تصنيف 2022.

الاهتمام بقضايا المناخ والأخبار المضللة

وأكدت البعثة في بيانها على أهمية الدور الذي يلعبه الصحفي في نقل الحقيقة وإرساء السلام، “دور الصحفيين في تعزيز حرية التعبير والقيم الديمقراطية والتماسك الاجتماعي والمساءلة، داعية إلى رفع مستوى الوعي حول تأثير تغير المناخ على السكان في جميع أنحاء العالم” ونوّهت في بيانها على أهمية تغطية قضايا التصحر والتغير المناخي لاسيما أن ليبيا من أكثر الدول المتأثرة بتغير المناخ، بالإضافة إلى الاهتمام بمحاربة المعلومات المضللة والأخبار الزائفة التي تعمل على إثارة المشاكل وتأجج الرأي العام.

واختتمت بأن ” الصحافة الحرة والمهنية واحدة من العوامل المهمة لانتقال ليبيا نحو السلام والاستقرار والمؤسسات الشرعية.”