اعتقالات في حرم الجامعات الأمريكية ضد المحتجين على الحرب في غزة

أخبار ليبيا 24

قامت الشرطة الأمريكية بإجلاء عشرات المتظاهرين المؤيدين للفلسطينيين والمحتجين على الحرب في غزة بالقوة في عدة كليات، يوم الخميس، بما في ذلك إزالة مخيم في جامعة كاليفورنيا في لوس أنجلوس في مشهد متناقض سلط الضوء على الفوضى المتزايدة التي اندلعت في الجامعات هذا الأسبوع.

وفي ساعات ما قبل الفجر، اجتاح رجال الشرطة الذين يرتدون الخوذات مدينة الخيام التي أقيمت في جامعة كاليفورنيا في لوس أنجلوس، مستخدمين معدات مكافحة الشغب لاختراق صفوف المتظاهرين الذين ربطوا أذرعهم في محاولة غير مجدية لوقف تقدمهم.

وقف الحرب في غزة

وقبض على المئات من المتظاهرين ضد العدوان الإسرائيلي على غزة في جامعة كاليفورنيا ومدارس أخرى.

وقال أحد المتظاهرين في جامعة كاليفورنيا للكاميرات أثناء اقتياده بعيدًا ويداه مقيدتان: “أنا طالب هنا.. من فضلك لا تخذلنا.. لا تخذلنا”.

وبعد ساعات، عاد الطالب، الذي ذكر اسمه الأول فقط باسم ريان، إلى الحرم الجامعي وتعهد بأنه لن يتوقف عن القتال.

وقال رايان، الذي تم الاستشهاد به بتهمة التجمع غير القانوني: “سوف نعود.. سوف نقوم بالتعطيل.. سنطالب بسحب الاستثمارات”.

واحتشد الطلاب أو نصبوا خيامًا في عشرات الجامعات في الأيام الأخيرة للاحتجاج على الحرب الإسرائيلية على غزة.

ودعا المتظاهرون الرئيس جو بايدن، الذي أيّد حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها، إلى بذل المزيد من الجهود لوقف إراقة الدماء في غزة وطالبوا المدارس بالتخلي عن الشركات التي تدعم الحكومة الإسرائيلية.