عرض كنوز ملكية منهوبة إبّان الاستعمار البريطاني بعد عودتها إلى غانا

أخبار ليبيا 24

عُرضت في غانا هذا الأسبوع أقراص ذهبية العنق وسيف وكرسي ملكي وعشرات الكنوز الأخرى التي نهبت خلال الحكم الاستعماري البريطاني، وذلك للمرة الأولى منذ عودتها التاريخية.

وسافر الناس من جميع أنحاء الدولة الواقعة في غرب أفريقيا لرؤية الكنوز المستعادة في مدينة كوماسي، مقر ملك أشانتي أوتومفو أوسي توتو الثاني، المعروف باسم أسانثيني.

وقال الملك في المعرض الذي يصادف يوبيله الفضي: “إن العناصر التي عادت هي في الواقع روح شعب أشانتي”.

ونهبت الشعارات الذهبية خلال الاستعمار البريطاني لما يعرف الآن بغانا في الفترة من 1821 إلى 1957، وأخذ معظمها خلال معارك عنيفة مع مملكة أشانتي ووضعها في المتاحف.

وأعاد المتحف البريطاني ومتحف فيكتوريا وألبرت في لندن، ومتحف فاولر في جامعة كاليفورنيا، القطع الأثرية في وقت سابق من هذا العام.

وإعادته كجزء من تحرك متزايد من قبل المؤسسات الغربية لإعادة النظر في الموروثات الاستعمارية. وقالت أسانثيني، إن المفاوضات لإعادة هذه العناصر استغرقت أكثر من 50 عامًا.

ووافقت متاحف أخرى في الولايات المتحدة وأوروبا على إعادة الكنوز المأخوذة من مملكة بنين في نيجيريا الحديثة، وتلقت طلبات إعادة من دول أخرى في جميع أنحاء القارة، بما في ذلك مصر وإثيوبيا.

كنوز غانا المنهوبة

وقال مخرج الأفلام الوثائقية لوير أكونور في المعرض: “معظم الأشياء التي لدينا ليست مكتوبة، بل يتم التعبير عنها في الفن الذي نراه”.

وأضاف” “أن إعادة هذه (الكنوز) هي إعادة التاريخ لمن ينتمي إليه”.

وأخذت معظم العناصر الـ 42 المعروضة في متحف قصر مانهيا في كوماسي خلال خمس معارك بين مملكة أشانتي وبريطانيا المعروفة باسم الحروب الأنجلو أسانتي. ونهب العديد منهم مباشرة من قصر أشانتي.

ويحظر القانون على بعض المتاحف الوطنية الرئيسية في بريطانيا تسليم الجزء الأكبر من مجموعاتها أو التخلص منها، إذ إن هناك 32 قطعة من المتحف البريطاني ومتحف فيكتوريا وألبرت موجودة في غانا على سبيل الإعارة.