ضبط سيارات في طرابلس مطلوبة لدى عدد من مراكز الشرطة

أخبار ليبيا 24

ضبطت أجهزة الأمن في طرابلس عدة سيارات في عمليات متفرقة مطلوبة لدى عدد من مراكز الشرطة قضايا سرقة وحوادث مرورية ومخالفات.

وقالت مديرية أمن طرابلس إن قوة المهام الخاصة بالمديرية ضبطت مركبة نوع (هونداي كريتا – اللون أبيض) بعد الاستفسار عنها بغرفة العمليات والسيطرة تبيّن أنّها مسروقة ومبلغ عنها في مركز شرطة السراج بمديرية أمن جنزور. وأضافت، أنّه جرى تسليم المركبة رفقت السائق جهات الاختصاص.

وفي عملية أخرى قالت المديرية، إنّ شرطة النجدة ضبطت مركبتين الأولى نوع “كيا سبورتاج ” في التمركز الأمني “جزيرة سيدي المصري”.

وأوضحت، أنّ عملية الضبط جاءت بعد الاشتباه فيها، ولدى التبليغ عنها في غرفة العمليات والسيطرة بمديرية أمن طرابلس تبيّن أنّها مطلوبة لمركز شرطة باب بن غشير.

وذكرت، أنّ المركبة الثانية نوع “هيونداي – نقل” ضبط للاشتباه وعند التبليغ عنها في غرفة العمليات والسيطرة بمديرية أمن طرابلس تبيّن أنّها مطلوبة لقسم مرور حي الأندلس ومبلغ عنها كونها شكلت حادثا مروريا.

وفي قضية أخرى، قالت المديرية، إنّه جرى ضبط “تاكسي” نوع “هيونداي أكسنت” للاشتباه، ولدى التبليغ عنها في غرفة العمليات والسيطرة بالمديرية تبيّن أنّها مطلوبة لقسم شرطة النجدة.

وقالت مديرية الأمن، إنّه ضبطت مركبة آلية نوع “فوتون” ولدى التبليغ عنها في غرفة العمليات والسيطرة تبيّن أنّها تحمل لوحات معدنية مزورة تخص مركبة آلية أخرى.