سوريا: غارة إسرائيلية خارج دمشق أدت إلى إصابة ثمانية جنود

أخبار ليبيا 24

قالت وزارة الدفاع السورية إن غارة جوية إسرائيلية على مشارف دمشق أصابت ثمانية عسكريين سوريين في وقت متأخر من يوم الخميس، في أحدث هجوم من نوعه وسط الحرب في غزة.

وقالت وزارة الدفاع السورية، في بيان، إن الغارة الإسرائيلية التي شنت من هضبة الجولان المحتلة باتجاه “أحد المواقع في محيط دمشق” تسببت في بعض الأضرار المادية.

وقال مصدر أمني في التحالف الذي يدعم الحكومة السورية، وفقا لرويترز في وقت سابق، إن الضربة أصابت مبنى تديره قوات الأمن السورية.

وقال الجيش الإسرائيلي، إنه لا يعلق على التقارير الواردة في وسائل الإعلام الأجنبية.

قصف سوريا

وتضرب إسرائيل منذ سنوات أهدافا مرتبطة بإيران في سوريا وكثفت حملتها في الدولة التي مزقتها الحرب منذ 7 أكتوبر، عندما عبرت حركة حماس الفلسطينية المدعومة من إيران إلى الأراضي الإسرائيلية في هجوم خلّف 1200 قتيل وأكثر من 250 رهينة.

وردت إسرائيل بهجوم بري وجوي وبحري على قطاع غزة، وصعدت ضرباتها على سوريا وتبادلت إطلاق النار مع جماعة حزب الله اللبنانية المسلحة عبر الحدود الجنوبية للبنان.

وقال المصدر الأمني، إن الموقع الذي ضرب في سوريا، يوم الخميس، يقع جنوب مرقد السيدة زينب مباشرة، حيث تتحصن قوات حزب الله والقوات الإيرانية.

لكن المصدر قال إن الموقع الذي جرى ضربه لم تكن تديره وحدات إيرانية أو حزب الله.

وفي إبريل استهدفت إسرائيل القنصلية الإيرانية في دمشق ما أدى إلى 16 قتيلًا هم ثمانية إيرانيين وخمسة سوريين ولبناني واحد ينتمي إلى حزب الله ومدنيين اثنين.