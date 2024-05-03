روما تحتضن اجتماع إيطالي – ليبي – تونسي – جزائري لبحث الهجرة

شهدت العاصمة الإيطالية روما اجتماعاً ضم وزراء داخلية إيطاليا وتونس وليبيا والجزائر لمناقشة سبل التعاون المشترك؛ لمكافحة الهجرة غير النظامية، وتأمين الحدود.

وأوضحت وزارة الداخلية التونسية، في بيان لها تحصلت “أخبار ليبيا 24” على نسخة منه، أن الاجتماع تناول سبل توحيد الرّؤى، وتبني مُقاربة شاملة لمُكافحة ظاهرة الهجرة غير النظاميّة، بمُشاركة دُول المصدر والعبُور والمقصد، ووضع الخطوط العريضة لمُكافحة هذه الظاهرة.

وأضاف بيان وزارة الداخلية التونسية أن الاجتماع كان بحضور وزير الداخلية الإيطالي ماتيو بيانتيدوزي، ونظيره التونسي كمال الفقي، والجزائري إبراهيم مراد، وعماد الطرابلسي وزير الدّاخليّة المكلف بحُكُومة الدبيبة منتهية الولاية.

وتسعى إيطاليا إلى تعزيز التعاون مع دول شمال إفريقيا للحد من تدفق المهاجرين تجاه أراضيها، بعدما أصبحت سواحل ليبيا وتونس منصة رئيسية لانطلاق قوارب المهاجرين غير الشرعيين القادمين من دول أفريقيا جنوب الصحراء نحو أوروبا.

وكان الرئيس التونسي قيس سعيد، قد أكد عقب يوما واحدا من زيارة رئيسة الوزراء الإيطالية جورجا ميلوني إلى العاصمة التونسية، أكد أن من أولويات تونس مكافحة الشبكات الإجرامية، ومن بينها شبكات الإرهاب، وترويج المخدرات، والاتجار بالبشر وتوجيه المهاجرين إلى تونس، مشددا على أن بلاده لن تقبل أبداً بأن تكون موطناً، أو مقراً، أو ممراً، أو معبراً لمن يتوافدون عليها خارج أي إطار قانوني.