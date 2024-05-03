جهاز الإمداد الطبي يُسلم عدد من الأجهزة الطبية لمستشفى المقريف بأجدابيا

أخبار ليبيا 24

أعلن جهاز الإمداد الطبي اليوم الجمعة عبر صفحته الرسمية في فيسبوك عن تسليم عددا من الأجهزة الطبية المختصة في أقسام العظام والقلب وتحليل الدم، لمستشفى الشهيد امحمد المقريف التعليمي المركزي، بمدينة أجدابيا

وبيّن الجهاز تفاصيل الأجهزة المُسلّمة للمستشفى وهي “جهاز الأشعة الرقمي الخاص بالعمليات – هولندي الصنع، وجهاز موجات فوق صوتية خاص بالباطنة والشرايين – أميركي الصنع، وجهاز اختبار جهد القلب – أميركي الصنع، وجهاز تخطيط القلب الكهربائي المتنقل (هولت) – أميركي الصنع، وملحقات ومكملات خاصة بأجهزة مراقبة المريض، وجهاز تخطيط القلب، وجهاز تحليل العد الدموي الشامل – فرنسي الصنع، وجهاز تحليل الكيمياء الحيوية التلقائي – فرنسي الصنع.”

وبحسب بيان الجهاز، تأتي هذه الإمدادات الطبية ضمن خطته “لتوفير كل التجهيزات الطبية والمعدات التشغيلية اللازمة للمستشفيات والمراكز الطبية، لتقديم خدمات صحية متطورة، ورفع مستوى الخدمة العلاجية، ومواكبة كل ما هو جديد في مجال التجهيزات الطبية.”

تجهيز العيادات المجمعة بأجدابيا بأحدث الأجهزة الطبية

وسبق وأن أعلن الجهاز في الأيام القليلة الماضية، عن البدء في تجهيز العيادة المجمعة بأجدابيا، بعد توقف عن العمل لسنوات عديدة.

ويعمل الجهاز لتوفير كافة الاحتياجات للقطاع الطبي في المدينة؛ لتحسين المرافق الحكومية، وذلك بناء على توجيهات القيادة العامة للقوات المسلحة، وبدعم من الحكومة الليبية برئاسة أسامة حماد.

وفي سياق آخر، تعمل الحكومة الليبية على تقديم كافة الخدمات الصحية، للنازحين السودانيين في مدينة الكفرة، إذ أرسلت وزارة الصحة الأسبوع الماضي ستة سيارات مخصصة كعيادات متنقلة عن طريق منظمة الصحة العالمية، وشحنة من الأدوية والمستلزمات الطبية العاجلة.