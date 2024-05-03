توغي: لا يمكن تجاهل دور الدبلوماسية الثقافية في تحقيق السلام والاستقرار العالمي

أخبار ليبيا 24

تشارك ليبيا في أعمال الدورة السادسة من المنتدى العالمي للحوار بين الثقافات في باكو عاصمة أذربيجان تحت شعار “الحوار من أجل السلام والأمن العالمي.. التعاون والترابط” بمشاركة ممثلين رفيعي المستوى عن 110 دول.

ومثّلت ليبيا مبروكة توغي وزيرة الثقافة والتنمية المعرفية بالحكومة منتهية الولاية.

وقالت توغي في كلمتها: “لا يمكن تجاهل دور الدبلوماسية الثقافية في تحقيق السلام والاستقرار العالمي وتوثيق العلاقات بين الدول”.

وخاطبت توغي الحضور بأنّه تقع على الجميع، لاسيما رجال الثقافة والإعلام، مسؤولية الخروج بنتائج مهمة في هذا الملتقى تسهم في الخروج من واقع الصراع والحروب إلى الحوار والتعاون لخدمة الجميع.

توغي: علينا تعزيز التبادل الثقافي

وأكدت توغي، أنّه من الممكن، من خلال تعزيز التبادل الثقافي وتعزيز الفهم المتبادل بين الثقافات المختلفة، بناء قواعد للتعاون والتفاعل الإيجابي بين الدول، ما يسهم في تعزيز السلام والاستقرار العالمي، داعية لدعم وتعزيز الدبلوماسية الثقافية، كأداة فعالة لتعزيز الحوار وتحقيق السلام العالمي.

ويهدف المنتدى إلى المساهمة في تعزيز السلام والأمن العالمي من خلال الحوار البناء، ومن المقرر عقد 4 جلسات خلاله، إلى جانب 12 حلقة نقاش حول عدد من الملفات الحوارية.

ويعقد المنتدى الذي تنظمه حكومة أذربيجان بالشراكة مع اليونسكو وتحالف الحضارات التابع للأمم المتحدة ومنظمة السياحة العالمية والإيسيسكو. ويسعى المؤتمر إلى إشراك الشباب في صنع القرار، وتغير المناخ، والذكاء الاصطناعي، وحماية التراث الثقافي، والهجرة غير الشرعية، وغيرها من المحاور.