تشاد تستعد للانتخابات الرئاسية.. وديبي المرشح الأكبر للفوز

أخبار ليبيا 24

تجري في تشاد انتخابات رئاسية، يوم الاثنين المقبل، ما يجعلها أول دولة في سلسلة من الدول التي تشهد انقلابات في وسط وغرب أفريقيا تستخدم صناديق الاقتراع لمحاولة الخروج من سنوات الحكم العسكري.

والمرشح المتوقع على نطاق واسع للفوز هو “محمد إدريس ديبي”، الرجل الذي استولى على السلطة في اليوم الذي أطلق فيه المتمردون النار على والده الذي حكم لفترة طويلة، إدريس ديبي، وقتلوه في أبريل 2021.

وأعربت جماعات المعارضة استيائها، لكن حلفاء تشاد الغربيين ظلوا هادئين إلى حد كبير وراقبوا الوضع على أمل، كما يقول المحللون، أن تؤدي الانتخابات على أقل تقدير إلى دولة مستقرة نسبيا في منطقة تشهد أعمال عنف متشددة حيث تسعى روسيا أيضا إلى فرض نفوذها.

استقرار تشاد

ومن بين تلك الدول الغربية فرنسا، المستعمر السابق للبلاد، التي لا تزال لديها طائرات حربية وألف جندي هناك، ساعدت في الآونة الأخيرة تشاد وجيرانها في مكافحة المقاتلين الإسلاميين من جماعة بوكو حرام.

وأصبحت تشاد الآن آخر دولة في منطقة الساحل تتمتع بوجود عسكري فرنسي كبير بعد أن طلبت دول أخرى بقيادة المجلس العسكري، بما في ذلك النيجر المجاورة وكذلك بوركينا فاسو ومالي، من باريس والقوى الغربية الأخرى سحب قواتها والتوجه إلى موسكو للحصول على الدعم.

ويقول محللون إن أولويات القوى الإقليمية والغربية ستكون الدفع نحو الاستقرار وتعزيز مواقعها في البلاد.

ولا يقتصر الأمر على كونها استراتيجية من حيث الأمن فحسب، بل إنها تتعلق أيضا بقضية الهجرة الساخنة. وقد استقبلت البلاد تدفقاً هائلاً للاجئين من السودان، إذ خلقت الحرب الأهلية أكبر أزمة نزوح في العالم.