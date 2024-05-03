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المحكمة الأوروبية تدعم إيطاليا في نزاع التمثال اليوناني مع متحف جيتي

3 مايو، 2024 11:56 ص
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المحكمة الأوروبية تدعم إيطاليا في نزاع التمثال اليوناني مع متحف جيتي

أخبار ليبيا 24

قضت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، يوم الخميس، لصالح طلب إيطاليا القائم منذ فترة طويلة بأن يقوم متحف جيتي فيلا في الولايات المتحدة بإعادة تمثال يوناني قديم تدعي روما أنّه هرّب إلى خارج البلاد قبل عقود.

التمثال البرونزي بالحجم الطبيعي المعروف باسم “الشباب المنتصر” هو لشاب عار يتوج نفسه بإكليل من الزهور. وقد صنعها النحات اليوناني ليسيبوس بين عامي 300 و100 قبل الميلاد، واكتشفها صياد عام 1964 في البحر الأدرياتيكي، قبالة بلدة بيداسو بوسط إيطاليا.

وقالت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في قرارها إن أمر المصادرة الصادر عام 2019 عن أعلى محكمة في إيطاليا، بهدف استعادة القطعة، كان معقولاً ومتناسباً مع هدف ضمان إعادة القطعة التي كانت جزءاً من التراث الثقافي لإيطاليا.

وبعد بيعها عدة مرات بعد اكتشافها، تم شراؤها في عام 1977 في ميونيخ من قبل مؤسسة جيتي ترست مقابل 3.95 مليون دولار.

وهي معروضة الآن في متحف جيتي فيلا، في ماليبو، كاليفورنيا، الذي يعرض الآثار اليونانية والرومانية.

المحكمة الأوروبية تدعم إيطاليا في نزاع التمثال اليوناني مع متحف جيتي

إيطاليا: التمثال مهرب

وتقول إيطاليا إن التمثال هرّب إلى خارج البلاد وتم الحصول عليه بطريقة غير قانونية، وقامت بعدة محاولات لاستعادة التمثال، بما في ذلك من خلال سلطات الشرطة الدولية والدبلوماسية.

وقالت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، إن السلطات الإيطالية أثبتت أن التمثال جزء من التراث الثقافي للبلاد وأن مؤسسة جيتي ترست “تجاهلت متطلبات القانون، على أقل تقدير بإهمال، أو ربما بسوء نية” من خلال شراء القطعة دون دليل على صحتها.

ومع ذلك، فإن الحكم ليس ملزما للولايات المتحدة، التي ليست طرفا في الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان التي تطبقها المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان.

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3 مايو، 2024 11:56 ص
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