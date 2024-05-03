القبض على “تيك توكر” شهيرين في بنغازي ضمن حملة ضد المخالفين للآداب العامة

أخبار ليبيا 24

أطلقت وزارة الداخلية في الحكومة الليبية برئاسة أسامة حمّاد حملة ضد المخالفين للنظام العام أو الآداب العامة أو الإساءة إلى الآخرين أو الإضرار بهم عبر منصات التواصل الاجتماعي من بينهم “تيك توكو”.

وقال جهاز البحث الجنائي، إن الحملة تأتي تطبيقا للقانون الصادر عن مجلس النواب الليبي رقم 5 لسنة 2022 بشأن مكافحة الجرائم الإلكترونية.

وأشار الجهاز إلى أن القانون ينص على أن “استخدام شبكة المعلومات الدولية ووسائل التقنية الحديثة مشروعة مالم يترتب عليه مخالفة للنظام العام أو الآداب العامة أو الإساءة إلى الآخرين أو الإضرار بهم”.

وقال جهاز البحث الجنائي، في بيان، “إنّه ولكون القانون المذكور جرّم الأفعال الإلكترونية التي من ضمنها التشهير والسب والقذف على مواقع التواصل الاجتماعي والتلفظ بألفاظ لا تليق بتعاليم ديننا الإسلامي أو تنافي عاداتنا وخصوصية أمتنا الليبية عليه، فإن جهاز البحث الجنائي الليبي يحذر كل من يتورط في مثل تلك الأفعال”.

ضبط “تيك توكر” شهيرين

وأكّد جهاز البحث الجنائي، أنّه باشر في إطلاق حملة أمنية موسعة ضد المخالفين وأنهم سيعاملون معاملة المجرمين وسيقبض عليهم وفقا لصحيح القانون، حيث صدرت عدة أوامر ضبط على متورطين في مثل هذه الأساليب البذيئة”.

من جانبها أعلنت شعبة مكافحة الإرهاب الإلكتروني القبض على “التيك توكر” الليبي “فضل العوامي” وكذلك “نورالدين الحاسي” لمخالفتهما الآداب العامة والتلفظ بألفاظ لا تليق بتعاليم ديننا الإسلامي.

ونشرت شعبة مكافحة الإرهاب الإلكتروني صورتين لـ “التيك توكر” “فضل العوامي” و”نور الدين الحاسي” وهما حليقي الرأس بعد القبض عليهما.