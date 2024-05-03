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العرفي: الباب الثالث في الميزانية يتعلق بتعويض وشراء وجبر الضرر للمواطنين

العرفي: لن يتم تقديم تعويض مباشر

3 مايو، 2024 9:09 م
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عبد المنعم العرفي
عبد المنعم العرفي

أخبار ليبيا 24

قال عبدالمنعم العرفي، عضو مجلس النواب، إن الباب الثالث “النفقات الرأسمالية” في الميزانية العامة لسنة 2024 يتعلق بتعويض وشراء وجبر الضرر للمواطنين في جميع مناطق ليبيا.

وأوضح العرفي في تصريحات صحفية رصدتها “أخبار ليبيا 24” أن باب النفقات الرأسمالية سيعوض المتضررين بما يقابل خسارتهم، سواء كانت سيارات أو أملاكا أو أي أضرار أخرى.

وأضاف العرفي أنه لن يتم تقديم تعويض مالي مباشر، لافتا إلى أن الدولة ستتولى توفير تعويضات عينية تتفق مع قيمة الممتلكات المتضررة، وفقًا لتقييمات الحكومة.

العرفي: مجلس النواب تسلم بالفعل ملفات لأشخاص مستوفيين لشروط الترشح

اخبار ليبيا 24

وكان العرفي قد أكد في وقت سابق أن مجلس النواب تسلم بالفعل ملفات لأشخاص مستوفيين لشروط الترشح لمنصب رئيس الحكومة الجديدة، لافتا إلى أن الحديث عن ضرورة وجود حكومة موحدة ليس بجديد.

وأضاف العرفي أن هناك آلية لاختيار رئيس الحكومة الجديدة حتى لا ينفرد مجلس النواب باختيار رئيس حكومة من طرفه، مشيرا إلى أن الآلية تتمثل في حصول المُرشح على 20 تزكية من مجلس الدولة، و10 تزكيات من مجلس النواب أو يتم منح الثقة من البرلمان.

وأشار العرفي أنه تم الاتفاق على أن تكون الحكومة حكومة تكنوقراط مهمتها الإشراف على الانتخابات، لافتا إلى أنه وفق الشروط والعدد، تم تقسيم المرشحبن على عدد أعضاء كل منهم يتحصل على 20 تزكية، ولن يتجاوز عدد المرشحين لـ 6 أشخاص، موضحا أن المُرشحين تقدموا واستوفوا شروطهم، وبإمكانهم التصريح والإعلان عن ذلك بأنفسهم.

وأكد العرفي أن النواب والدولة اتفقا على تشكيل لجنة من المجلسين لبحث آلية تشكيل الحكومة، مشددا على أن تشكيل الحكومة أمر لابد منه.

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3 مايو، 2024 9:09 م
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