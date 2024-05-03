الشرطة الفرنسية تخرج المعتصمين من حرم معهد العلوم السياسية بباريس

أخبار ليبيا 24

أخرجت قوات الشرطة الفرنسية عشرات الناشطين المؤيدين للفلسطينيين في معهد العلوم السياسية العريق في باريس، إذ يعتصم الآلاف من الطلبة والنشطاء حول العالم في الجامعات للضغط على حكوماتهم لوقف الإبادة الجماعية بغزة.

قالت إحدى طالبات معهد “ساينس بو” في تصريحات للصحافيين، إن “قرابة 50 طالباً كانوا لا يزالون في المكان” عندما بدأت قوات إنفاذ القانون بالدخول إلى المبنى لتفريق المعتصمين.

وصرحت الحكومة الفرنسية، “فيما يتعلق بالوضع في المؤسسات الجامعية، توصلنا إلى حلّ بعض الاعتصامات عن طريق الحوار. وتمّ تقديم طلبات من قبل رؤساء الجامعات و تدخلت قوات إنفاذ القانون على الفور”. وأشارت إلى أنه “بالنسبة إلى المعهد العريق في العاصمة، طلب رئيس الحكومة غابريال أتال التدخل ما إن يقدّم مدير المعهد طلباً بذلك.”

إغلاق جامعة ساينس بو

وأغلقت جامعة ساينس بو في باريس أبوابها اليوم الجمعة بعد أن أخفقت نقاشات بين الإدارة والطلاب بشأن احتجاجات على الحرب بغزة في تهدئة التوتر هناك، مما دفع المحتجين للبقاء في بنايات الجامعة والسيطرة عليها خلال الليل.

وأصبحت جامعة العلوم السياسية بباريس مركزاً لموجة احتجاجات شهدتها عدة كليات وجامعات في فرنسا بسبب الحرب والروابط الأكاديمية مع إسرائيل، إلا أن نطاقها وقوتها لم تكن مثل تأثير الحراك الطلابي في الجامعات الأمريكية.

وبحسب الصحف الفرنسية فأن مدير الجامعة رفض أمس الخميس مطالب المتظاهرين بمراجعة علاقة “ساينس بو” مع الجامعات الإسرائيلية، مما دفع المتظاهرين إلى مواصلة تحركهم إضافة إلى بدء شخص واحد على الأقل إضراباً عن الطعام.