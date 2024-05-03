السلاك: التدخل الخارجي في ليبيا مرفوض من جميع الليبيين

قال محمد السلاك، المتحدث السابق باسم المجلس الرئاسي، إن التدخل الخارجي في ليبيا أزمة تحتاج جهدا دوليا مشتركا يتمثل في إخراج جميع القوات الأجنبية والمرتزقة، لافتا إلى أن التواجد الأجنبي، مرفوض بشكل قاطع من قبل جميع الليبيين.

وأوضح السلاك في تصريحات صحفية رصدتها “أخبار ليبيا 24” أن الشعب الليبي متمسك بموقفه الثابت الرافض لأي تدخلات خارجية، مشيرًا إلى أن أي خطط تُهدد الاستقرار والسلام المنشود ستُقابل برفض قاطع من الليبيين، مطالباً بمغادرة جميع القوات والفصائل الأجنبية تلبية لرغبة الشعب الليبي الملحة في تحقيق السيادة الوطنية

وحذر السلاك من مخطط استخدام ليبيا كأداة في صراعات القوى الدولية، مؤكدًا أن هذا الأمر سيُفاقم من حدة الأزمة وسيزيد الفوضى والعنف في البلاد، ويزيد من الاستقطاب الحاد بين مختلف الأطراف.

وشدد السلاك على أن تحقيق الاستقرار والسلام في ليبيا يستوجب البناء على مخرجات اتفاق وقف إطلاق النار ومساعي اللجنة العسكرية المشتركة 5+5، واستكمال مسار توحيد المؤسسة العسكرية، لافتًا إلى أن التركيز على مسائل أخرى بعيدة عن هذا الإطار قد لا يكون مجديا.

واعتبر السلاك أن الأنباء المتواترة حول القمة الدولية التي تهدف إلى إنشاء وحدات عسكرية مشتركة في ليبيا أمر جيد وبنّاء، إذا كانت النوايا هي دمج قوات من مختلف الفصائل الليبية من أجل تأسيس جيش نظامي موحد، ما يُعزز الاستقرار ويُسهّل عملية فرض سيادة القانون في جميع أنحاء البلاد.