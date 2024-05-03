المباحث الجنائية: تفكيك حقيبة مفخخة في الزاوية

أخبار ليبيا 24

أعلن جهاز المباحث الجنائية ليل الخميس-الجمعة تفكيك حقيبة يشتبه أنها مفخخة في نطاف مركز شرطة الصابرية في الزاوية.

وأفاد الجهاز، بأن عملية التفكيك جاءت بعد ورود بلاغ من مركز شرطة الصابرية بوجود حقيبة يشتبه في كونها مفخخة.

ونشر الجهاز صورة للحقيبة تظهر أنّها ربما معدة للتفجير عند بعد، لوجود “هاتف محمول” ملتصق بها.

وقال: “انتقل على الفور أعضاء مكتب التفتيش الأمني وتفكيك المتفجرات التابع لفرع جهاز المباحث الجنائية الغربية إلى المكان.. وبعد إجراء الفحوصات الأولية تبيّن أنّها حقيبة مفخخة معدة للتفجير”.

وتابع جهاز المباحث الجنائية: “أنّ الأعضاء باشروا في إجراءات التعامل معها.. تمت عملية أبطالها ونقلها بطريقة آمنة إلى حين اتلافها وفق الإجراءات والمعايير المعتمدة”.

اشتباكات الزاوية

وعادة ما تشهد مدينة الزاوية التي تعجّ بالمجموعات المسلحة، اشتباكات مسلحة في ظل عجز الأجهزة الرسمية عن السيطرة على الأوضاع.

كان آخر تلك الاشتباكات التي حدثت في أبريل الماضي، وتوفي على إثرها الشاب الصغير “محمد ناجي الغويل” لإصابة لحقت به جراء الاشتباكات المسلحة بين خارجين عن القانون في منطقة الفاسي بين جزيرتي البورقيز والركينة.

وأصيب الفتى في الرأس والقدم خلال وجوده في محل إقامته.

والاشتباكات في مدينة الزاوية عادة ما تكون في التنافس على السلطة والنفوذ داخل المجموعة الواحدة، أو بين المجموعات المسلحة متعددة الانتماءات والولاءات.