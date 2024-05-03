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أهم ما جاء في اجتماع روما حول ملف الهجرة غير النظامية

الطرابلسي يعمل مع نظرائه للحد من تدفق المهاجرين غير النظاميين

3 مايو، 2024 9:26 م
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أخبار ليبيا 24

أعلنت وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية منتهية الولاية، عن مشاركة عماد الطرابلسي وزير الداخلية المكلف، الاجتماع التنسيقي الدّولي لمناقشة قضايا الهجرة غير النظامية وقضايا تأمين الحدود للدولة المشاركة في الإجتماع.

ولم يُفصّل البيان حول مشاركة الطرابلسي ورؤية حكومته لملف الهجرة والقضايا المرتبطة بها، وعقد الاجتماع في العاصمة الإيطاليّة رُوما، مساء الخميس وضمّ كُلا من وزير الدّاخلية الإيطالي ماتيو بيانتيدوزي، ووزير الدّاخليّة الجزائري إبراهيم مراد ووزير الدّاخليّة التونسي، كمال الفقين

الفقي يبين أسباب تدفق المهاجرين من تونس وليبيا

وفي تصريحات صحفية قال وزير الداخلية التونسي: “إن الوضع الإقليمي والدّولي والتغيّرات المناخيّة من أهمّ أسباب ارتفاع نسق تدفق الهجرة غير النظاميّة، خاصّة على تونس والجزائر وليبيا، باعتبار قُربها من السّواحل الإيطاليّة، الوجهة الأولى لجُلّ الرّاغبين في الالتحاق بالفضاء الأوروبي.”

وتابع “ن الدولة التونسية تولي اهتمام كبير بملف الهجر غير النظامية، إذ تعمل على تعزيز علاقات التعاون والتضامن قصد الحفاظ على أمن واستقرار بلدان ضفتي المُتوسّط في إطار شراكة مُتكافئة.

وطالب  الفقين، بأهمية المساعدة في اعتماد إجراءات مناسبة لمكافحة الهجرة غير النظامية بدول المصدر والعبور والاستقبال من خلال تدعيم آليات تأمين الحدود البرية والبحرية، مع مراعاة التشريعات الجاري العمل بها.

وتوقع الوزير الإيطالي أن “يؤدي التعاون المتزايد مع بلدان المغادرة والعبور ومن بينها ليبيا وتونس إلى نتائج مهمة ” لاسيما أن الدولتين من أكثر الدول التي يتدفق منها المهاجرين إلى السواحل الإيطالية؛ على الرغم من إبرام إيطاليا مع البلدين العديد من الاتفاقيات في الأعوام السابقة للحد من وصول المهاجرين إلى أراضيها.

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3 مايو، 2024 9:26 م
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