أسعار النفط تتجه لتسجيل أكبر انخفاض أسبوعي في 3 أشهر

أخبار ليبيا 24

ارتفعت أسعار النفط، اليوم الجمعة، وسط احتمالات استمرار أوبك+ في تخفيضات الإنتاج، لكن خامات النفط القياسية تتجه صوب أكبر خسائر أسبوعية في ثلاثة أشهر بسبب عدم اليقين بشأن الطلب وتخفيف التوترات في الشرق الأوسط، ما يقلل مخاطر العرض.

ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت تسليم يوليو 14 سنتا إلى 83.82 دولار للبرميل. وارتفع الخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط تسليم يونيو 16 سنتا أو 0.2 بالمئة إلى 79.11 دولار للبرميل.

ومع ذلك، كان كلا الخامين القياسيين في طريقهما لتكبد خسائر أسبوعية، إذ يشعر المستثمرون بالقلق من احتمال أن يؤدي ارتفاع أسعار الفائدة لفترة أطول إلى كبح النمو في الولايات المتحدة، أكبر مستهلك للنفط في العالم، وفي أجزاء أخرى من العالم.

وتتطلع السوق الآن إلى البيانات الاقتصادية الأمريكية ومؤشرات إمدادات الخام المستقبلية من أكبر منتج في العالم.

وأبقى بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة ثابتة هذا الأسبوع، وأشار إلى قراءات التضخم المرتفعة المخيبة للآمال في الآونة الأخيرة والتي قد تجعل تخفيضات أسعار الفائدة تستغرق بعض الوقت.

كما أن علاوات المخاطر الجيوسياسية الناجمة عن الحرب بين إسرائيل وحماس، والتي أبقت الأسعار مرتفعة بسبب مخاطر العرض العالمية، تتلاشى أيضًا، إذ تفكر إسرائيل وحماس في وقف مؤقت لإطلاق النار وإجراء محادثات مع وسطاء دوليين.

ويتجه برنت صوب خسارة أسبوعية 6.3%، في حين يتجه خام غرب تكساس الوسيط صوب خسارة 5.6% على مدى الأسبوع.

ويأتي هذا الانخفاض قبل أسابيع فقط من الاجتماع المقبل لمنظمة البلدان المصدرة للبترول وحلفائها بقيادة روسيا، فيما يسمى أوبك+.