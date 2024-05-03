أبناء مارادونا يطالبون بنقل جثمانه إلى ضريح خاص حفاظا على سلامته وتكريمه

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قدم أبناء دييغو مارادونا طلبا إلى المحاكم الأرجنتينية، يوم الخميس، لنقل جثمان أسطورة كرة القدم السابق “إلى مكان أكثر أمانا” ولكي يقوم المشجعون “بتكريمه” في ضريح.

وترقد رفات مارادونا في مقبرة خاصة على مشارف بوينس آيرس حيث نقل في نوفمبر 2020 في موكب جنازة ضخم. ويُسمح فقط لأفراد الأسرة بدخول المقبرة.

وقالت فيرونيكا أوجيدا، والدة الابن الأصغر لمارادونا، لوسائل الإعلام المحلية، إن الضريح، الذي يطلق عليه اسم “ميموريال ديل دييز”، يقع خلف كازا روسادا، مقر السلطة التنفيذية للحكومة الأرجنتينية، وسيكون مفتوحًا للجمهور.

جثمان مارادونا

وجاء في المذكرة المقدمة إلى المحكمة والتي وقعها دلما وجانينا: “يطلب جميع الورثة باتفاق مشترك السماح بالانتقال إلى وجهته التالية للراحة الأبدية وفي مكان أكثر أمانًا من المكان الحالي، ولكي يتمكن كل الشعب الأرجنتيني ومواطني العالم من تكريم والدنا الذي كان أعظم صنم للأرجنتين”.

وقال أحد محامي الأسرة للصحفيين إن عملية النقل ستتم في 30 أكتوبر تقريبا، وهو تاريخ ميلاد الفائز بكأس العالم 1986 مع الأرجنتين.

وتوفي النجم الأرجنتيني عن عمر يناهز 60 عامًا في نوفمبر 2020 إثر نوبة قلبية. وفي 30 أكتوبر الماضي، وهو اليوم الذي كان فيه مارادونا سيبلغ 63 عامًا، أعلن أبناؤه عن بناء النصب التذكاري تكريمًا له بعد توقيع اتفاق مع السلطات الوطنية، بوينس آيرس وشركة بويرتو ماديرو، التي تنازلت عن مساحة مجانية.

وشارك في أربع نهائيات لكأس العالم في الفترة من 1982 إلى 1994، وكان مدربًا للمنتخب الوطني في عام 2010.