3 قروش.. الدولار الأمريكي يتراجع بحذر في السوق الموازية

أخبار ليبيا 24

تراجع سعر الدولار الأمريكي، أمام الدينار الليبي، بمقدار 3 قروش، خلال 24 ساعة، وفقًا لتعاملات السوق الموازية، اليوم.

وكان سعر الدولار الأمريكي في تعاملات أمس الأربعاء 7.31 دينار، واليوم انخفض ليسجل 7.28 دينار.

وفيما يخص العملة الأوروبية، فقد ظلت مستقرة عند 7.67 دينار لـ اليورو الواحد، واتخذ الجنيه الإسترليني نفس المسار، وسجل 8.75 دينار، وكذلك العملة التركية والتي وصل سعر صرفها 0.23 دينار، ولم يتغير وضع الدينار التونسي، وجرى تداوله بـ2.20 دينار لليرة الواحدة.

تأتي تلك الأسعار وفقا لمتداولين وصفحات متخصصة، وفي المقابل قدمت السوق الرسمية أرقاما بعيدة تماما عن الواقع.

السوق الرسمية تختلف

ففي واقع السوق الرسمية، لا يزال الدولار الأمريكي يقبل بيع نفسه بـ4.86 دينار، واليورو متاح لمن يريده بـ5.20 دينار فقط. وهناك تبيع إنجلترا الجنيه الإسترليني بـ6.10 دينار، والليرة التركية بـ0.15 دينار، والريال السعودي نحو 1.29 دينار، وجاء الدرهم الإماراتي عند 1.32 دينار، والدينار التونسي عند 1.54 دينار ليبي، ليؤكد مدى انفصال القيادات المالية عن الواقع الليبي.

وقبل 24 ساعة، في عالم السوق الرسمية، كان سعر العملة الأمريكية 4.86 دينار، والعملة الأوروبية 5.20 دينار، والعملة البريطانية وصلت 6.10 دينار، والليرة التركية 0.15 دينار، والريال السعودي 1.29 دينار، والدرهم الإماراتي 1.32 دينار، والدينار التونسي 1.54 دينار ليبي.

تجدر الإشارة إلى أن وجود سعرين للعملة الأجنبية يعكس بشكل مباشر حجم الفساد المالي ومدى سيطرة الاقتصاد غير الرسمي على الاقتصاد الحكومي.