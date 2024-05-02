هل نشهد تكوين حلف لدول شمال أفريقيا؟

أخبار ليبيا 24

كشفت وكالة أنباء جزائرية عن نوايا الرؤساء الثلاثة للقمة المغاربية الثلاثية، والتي تهدف إلى تكوين حلف دول شمال أفريقيا، جاء تقريرها على إثر الجدل القائم حول التسمية للقمة التي انعقدت بتونس الشهر الماضي، إذ تم تسميتها “اتفاق قرطاج” و”اتحاد المغرب العربي مكرر” و “ثلاثي تونس”.

وبحسب الوكالة فإن الرؤساء، محمد المنفي،وقيس سعيد، وعبدالمجيد تبون، أعلنوا عن رفضهم الشديد للوضع المتردي لاتحاد المغرب العربي، وأن هذه المبادرة تستهدف “إنشاء اتحاد استراتيجي للتكيف مع التغيرات الإقليمية والدولية” بحسب وكالة الأنباء الجزائرية.

خطوة أولى لتأسيس الحلف

ويأتي تشكيل مجموعة الدول الثلاثة، ليبيا،وتونس،والجزائر، كخطوة أولى في طريق إنشاء حلف دول شمال أفريقيا، ومن المرجح أن تنظم موريتانيا للحلف، بحسب تصريحات سابقة لرئيس الوزراء الموريتاني الذي لايجد مانع من تقوية العلاقات الليبية مع بلاده.

ونوّهت الوكالة الجزائرية بمخاطر الدول الخارجية التي قد لا تدعم إنشاء الحلف “لا يمكن للاتحاد الأوروبي غض الطرف عن تطلعاتهم المشتركة، نظرًا للموقع الجغرافي والموارد التي تزخر بها دول الشركاء الثلاثة، ولا للاتحاد الأفريقي نظرًا لقوة هذا التكتل المترابط، فضلاً عن الدول التي تتدخل في شؤون الآخرين والتي لن تستسيغ هذا العمل الجماعي الذي يجسد السيادة.

وفي إعلان قرطاج، أكد الرؤساء الثلاثة عن اتفاقهم على معالجة بعض الملفات العاجلة ومنها، أمن الحدود المشتركة ومكافحة الهجرة غير الشرعية وإطلاق مشاريع استثمارية كبرى تخص الطاقة وإنتاج الحبوب وتحلية مياه البحر والتحديات المناخية، ولضمان تنفيذ هذه المشاريع حسب الوعاء الزمني المخطط له، جرى تعيين مجموعات عمل مشتركة لتسريع تحقيق الرؤية.