هزة أرضية جديدة تضرب تايوان.. وقوتها “كبيرة”

أخبار ليبيا 24

ضربت هزة أرضية عنيفة الأراضي التايوانية، صباح اليوم، وفق ما أعلنته الإدارة المركزية للأرصاد الجوية هناك، وبحسب الأرقام الرسمية بلغت قوتها 5.1 درجة بمقياس ريختر.

بدأ سكان تايوان يشعرون بالزلزال، وفقًا للخبراء، في العاشرة صباحا تقريبا بتوقيت تايوان، وكان مركز الزلزال يبتعد ما يزيد عن 40 كيلومترا جنوب “تايتونغ”، في الاتجاه الشرقي، وتضم تلك المقاطعة الشهيرة نحو مئتي ألف إنسان.

ووفقا لأجهزة الاستشعار الحديثة، بدأ الزلزال في البحر، بعمق كبير، يبلغ ما يصل نحو 12 كيلومترا، تحت الماء.

وتفاوت تأثير الزلزال، فعادة ما يكون شديدا في المركز، ويقل تأثيره كلما ابتعد، ووصل درجة الزلزال على مقياس ريختر في بعض المناطق 3 درجات.

ولم تعلن السلطات الرسمية في تايوان، حتى الآن، تفاصيل عن وقوع ضحايا أو أضرار مادية، في انتظار حصر الأضرار.

موجة زلازل

وفي شهر أبريل الفائت، ضربت تايوان بأقوى زلزال شهده السكان منذ ربع قرن، ووصلت قوة الهزة إلى 7.2 درجة، وكانت في هوالين، المقاطعة الشهيرة.

وتسبب الزلزال المشار إليه آنذاك في سقوط نحو ثمانية عشر شخص، كقتلى، وإصابة أكثر من ألف مواطن، وأعلنت حالة الطوارئ حينها.

ومنذ أيام، وتحديدا في 27 أبريل، كشف مركز شبكات الزلازل في الصين، عن أن مقاطعة هوالين، في دولة تايوان، تعرضت لهزة أرضية وصلت قوتها 5.3 درجة تقريبا.

وحينها، قال المركز الصيني، إن الأجهزة سجلت مركز الزلزال في دائرة عرض 24.21 درجة شمالا وخط طول 121.77 درجة شرقا، بعمق 27 كيلومترا، ما يؤكد أن تايوان تواجه أقسى موجة زلازل حاليا.