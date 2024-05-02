ماليزيا تستقبل 2.2 مليار دولار بفضل صفقة “تكنولوجية”

أخبار ليبيا 24

باستثمارات تصل 2.2 مليار دولار أمريكي، كشفت شركة “مايكروسوفت” عن خطتها لدعم الدولة الماليزية، في ملف التحول الرقمي.

ونشرت “مايكروسوفت”، بيانا، مؤخرًا، كشفت خلاله عن أن تنفيذ تلك الخطة الطموحة سيسغرق نحو 4 سنوات.

ومن المنتظر أن ينتعش الاقتصاد الماليزي بشكل ملحوظ بسبب هذه الصفقة، التي تؤكد نجاح المسار الاقتصادي في ماليزيا.

تأتي تلك الأنباء بالتزامن مع أحداث ذات صلة، وهي قرار الرئيس التنفيذي لـ”مايكروسوفت”، ويدعى ساتيا ناديلا، زيارة العاصمة كوالالمبور.

وجاءت تلك الزيارة في سياق رحلة استهدف بها مسئول الشركة العالمية دول جنوب شرق القارة الصفراء، بهدف الترويج لتقنيات حديثة متعلقة بالذكاء الاصطناعي التوليدي، وجاءت تلك الزيارة عقب زيارات مشابهة لدولتي إندونيسيا وتايلاند تحديدا.

تسعى لتدريب الكوادر

وأوضحت الشركة العالمية، أن خطتها تتضمن ضخ أموال في قطاع البنية التحتية للخدمات السحابية والذكاء الاصطناعي، ما يمكن أن يساعد على تأهيل وتدريب نحو 200 ألف شخص، لتكون مايكروسوفت بذلك ساهمت في تطوير القدرات البشرية في ماليزيا.

ورأت “مايكروسوفت” أن تلك الصفقة تمثل “أكبر استثمار منفرد في تاريخ عملها في ماليزيا”، مشيرة إلى أنها عملت هناك لأول مرة منذ أكثر من ثلاثين سنة.

كما كشفت الشركة العالمية عن أنها –بالشراكة مع المسؤولين الماليزيين- ستدشن مركزا للتميز في مجال الذكاء الاصطناعي، ساعد في دعم قدرات الشباب في الأمن الإلكتروني عبر الإنترنت، أو الأمن السيبراني، مؤكدة أن مساعيها مستمرة في هذا المجال.