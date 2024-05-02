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ليبيا المستورد الأول عربيا والخامس عالميا للمنتجات التونسية

المنتجات الصناعية تمثل 40% من إجمالي واردات ليبيا من تونس

2 مايو، 2024 12:23 م
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وكالة أخبار ليبيا 24

أخبار ليبيا 24

أعلن مركز النهوض بالصادرات التونسية، أن ليبيا تعد المستورد الأول عربيا والخامس عالميا للمنتجات التونسية بـ واردات بلغت 2871 مليون دينار تونسي خلال سنة 2023.

وأوضح مركز النهوض بالصادرات التونسية في منشور له عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، ورصدته “أخبار ليبيا 24″، أن المنتجات الصناعية شكلت نحو 40% من إجمالي الصادرات التونسية إلى ليبيا أهمها خام “الأسمنت” ومشتقاته بقيمة 228.8 مليون دينار تونسي.

ليبيا المستورد الأول عربيا والخامس عالميا للمنتجات التونسية
ليبيا المستورد الأول عربيا والخامس عالميا للمنتجات التونسية

النهوض بالصادرات: 345 مليون دينار قيمة واردات ليبيا من قطاع البناء والتشييد

وأضاف مركز النهوض بالصادرات التونسية، أن قطاع البناء والتشييد في تونس شارك بـ 10 شركات متخصصة في تصميم المباني والغرف الجاهزة ومعدات البناء المشاركة في الدورة 15 من معرض ليبيا للإنشاء، لافتا إلى أن الصادرات التونسية بالقطاع بلغت نحو 345 مليون دينار تونسي.

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ليبيا المستورد الأول عربيا والخامس عالميا للمنتجات التونسية

وأشار مركز النهوض بالصادرات أن المؤسسات التونسية شاركت في عدد من المجالات تصميم المباني الجاهزة والغرف الحرارية وتوزيع الملحقات ومكونات الستائر والبوابات المنزلقة وصناعة الالواح العازلة والصفائح المضلعة وبناء الوحدات علاوة على صناعة الطلاء ولاصق البلاط والمواد الصحية.

ولفت مركز النهوض بالصادرات التونسية إلى أن ليبيا تستورد القضبان السلكية المصنوعة من الحديد 63.8 مليون دينار، والمحولات الكهربائية العازلة للسوائل 52.9 مليون دينار، بالإضافة إلى المواد الصحية والطلاء والبلاط.

وانطلقت فعاليات معرض ليبيا للإنشاء في الفترة من 29 إبريل وحتى 2 مايو الجاري بمعرض طرابلس الدولي، بـ مشاركة أكثر من 265 شركة محلية وأجنبية من عدة دول أبرزها مصر وتونس، وتركيا، وإيطاليا، ومالطا، والنمسا، والصين، ناشطة في مجال البناء والأشغال العامة.

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