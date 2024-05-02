لغمان بينهما “خطة”.. هجوم عنيف يستهدف شرطة باكستان

أخبار ليبيا 24

وقع انفجاران كبيران في الدولة الباكستانية، اليوم الخميس، أودى بحياة مواطن حتى الآن، وألحق إصابات مختلفة الشدة بنحو 18 شخصا.

وبحسب مسئول كبير في الشرطة الباكستانية، فإن الانفجارين حدثا باستخدام لغمين أرضيين، ووقع تحديدا في الجزء الجنوبي الغربي من باكستان.

سلطت أضواءها على النبأ الشبكة الأمريكية “إيه بي سي نيوز”، وكشفت عن أن المسؤول الأمني الباكستاني أوضح أن هناك لغما انفجر أولا حينما مرت عربة نقل كبيرة بمنطقة “دوكى” في إقليم بلوشستان الباكستاني.

وأضاف المسؤول الأمني، بحسب الشبكة الأمريكية، أن اللغم الآخر جرى تنشيطه عندما وصل رجال الشرطة المتخصصون في مكافحة الإرهاب، وفحص المتفجرات، ما يشير إلى أن الواقعة مدبرة بغرض الفتك بأكبر عدد ممكن من رجال الشرطة

لم يعلن أحد المسؤولية

وينتظر الجميع أن تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الحادث، الذي لم يجر تحديد عدد ضحايات بدقة حتى الآن، ولم يعلن أي تنظيم إرهابي أنه نفذه لأي غرض.

ويعد أسلوب التفجيرات المتتالية قديما في العمليات الإرهابية، وجرى استحداثه في الأساس بغرض صناعة تفجير وهمي يجذب “ضحايا مختارين”؛ أي بدلا من مهاجمة رجال الشرطة يجري استدراجهم عبر تفجير غير مؤثر لكنه مثير للشك، ليجري تفجير لغم آخر أو قنبلة بمجرد وصول العناصر المتخصصة.

وبدأت بعض الجماعات الإرهابية تنشط من جديد في مناطق مختلفة من العالم، بعد سنوات من الاختباء.

ووقعت عملية إرهابية كبيرة في روسيا مؤخرا، تسببت في سقوط عدد كبير من القتلى، ونفذها مسلحون تابعون لتنظيم داعش الإرهابي.