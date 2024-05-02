كينيا تتحرك لإنقاذ السياح والموظفين بعد فيضان ضرب “محمية”

أخبار ليبيا 24 – متابعات

قررت الحكومة الكينية، إجلاء عشرات السياح وموظفى الفنادق، بمحمية “ماساى مارا”، بسبب الفيضان الذي حدث لنهر تيليك، نتيجة هطول كميات غير مسبوقة من الأمطار خلال الساعات الماضية، ما جعل حياة السياح والفرق الفندقية، في خطر.

وأكد الصليب الأحمر الكيني، بحسب موقع “إيه بي سي” الأمريكي، إن عدد من تم نقلهم خوفا على حياتهم بلغ ما يزيد عن 90 شخصا، منهم سياح وموظفون، بعد أن دمرت مياه الفيضان أماكنهم الترفيهية.

ووفقا للصليب الأحمر الكيني، فإن عدد المخيمات السياحية التي دمرتها الأمطار بشكل كامل، وصل إلى أربعة عشر مخيما، أغلقت جميعها وجرى نقل العاملين فيها والسياح، حفاظا على الحياة، وخوفا من تفاقم الأزمة.

تفاصيل الإجلاء الجوي

ولفت إلى أن عمليات الإجلاء تضمن الإجلاء عن طريق الجو؛ إذ جرى إنقاذ نحو 36 شخصا، واستطاع رجال الإنقاذ المائي حماية نحو 25 إنسانا.

وأشاد الصليب الأحمر الكيني، بالتعاون الكبير من المسؤولين في منطقة “ناروك”، والحكومة وجمعيات المجتمع المدني.

وهناك ملايين البشر حول العالم يزورون تلك المحمية الواقعة في جنوب غرب الدولة الكينية، ويعتبرون أن هذه المحمية هي أكثر مكان مميز لقضاء العطلات.

وبسبب التغيرات المناخية، تضررت الكثير من الشواطئ وأماكن الترفيه، وتأثرت السياحة بشكل مباشر في أكثر من دولة، بعدما أصبح السياح غير واثقين من مفاجآت الكوكب، التي تحدث في أي وقت وفي أي مكان، ودون التقيد بنشرات الأحوال الجوية حول العالم.