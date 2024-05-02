كولومبيا تقطع علاقاتها الدبلوماسية مع إسرائيل

أخبار ليبيا 24

أعلن الرئيس الكولومبي غوستافو بيترو عن قطع العلاقات الدبلوماسية مع إسرائيل، بعد أن هدد

في مارس الماضي بقطع العلاقات في حالة ما استمرت إسرائيل في ارتكاب جرائم الإبادة في قطاع غزة وعدم التزامها بقرارات الأمم المتحدة بوقف إطلاق النار.

واعتبر بيترو أن رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتانياهو “مرتكب إبادة جماعية” في قطاع غزة، وعلى إثره سيجرى قطع العلاقات الدبلوماسية مع إسرائيل اليوم الخميس بشكل رسمي.

الإنضمام في رفع دعوى القضائية للعدل الدولية

وانتقد بترو رئيس الوزراء الإسرائيلي، وأفصح عن رغبة بلده في طلب الانضمام إلى جنوب أفريقيا التي تتهم إسرائيل بارتكاب إبادة جماعية في قضية رفعتها لدى محكمة العدل الدولية. وقال: “إذا ماتت فلسطين فستموت الإنسانية، ولن نتركها تموت”. وتابع: “لا يمكن للدول أن تقف مكتوفة الأيدي أمام الأحداث في غزة”.

وفي تصريحات صحفية سابقة أشاد وقد ثمّن الرئيس الكولومبي الخطوة التي اتخذتها جنوب أفريقيا في محكمة العدل الدولية، مؤكداً أن “ما قامت به جنوب أفريقيا يتسق مع مواقف دول أمريكا اللاتينية والقيم الديمقراطية.”

وتعمل دول عدة إنها للتدخل في القضية كوسيط وإيجاد حلول عاجلة من ضمنها دول الخليج ومصر والأردن، لكن حتى الآن لم تقدم سوى كولومبيا ونيكاراغوا الطلب علنا للعدل الدولية.

وفي العام الماضي قطعت بوليفيا الدولة اللاتينية أيضاً علاقاتها الدبلوماسية مع إسرائيل بالكامل، لتنضم إليها كولومبيا الآن بعد الإبادة الجماعية لقطاع غزة بعد 7 أكتوبر.