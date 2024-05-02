كشف دليل إدانة أمريكي قتل ابنه بالرياضة لأنه “سمين”

أخبار ليبيا 24 – متابعات

اشتعل الرأي العام في الولايات المتحدة الأمريكية، بعد ظهور دليل إدانة ضد أب قتل ابنه بسوء المعاملة والتعذيب.

الدليل هو مقطع فيديو جرى عرضه أمام الأب القاتل خلال محاكمته العلنية، يظهر فيه الأب يعنف ابنه ويضعه بالقوة فوق جهاز مخصص للمشي، في صالة ألعاب رياضية.

وخلال الفيديو، وبينما يسقط الطفل صاحب الست سنوات أكثر من مرة عن “التراك”، كان الأب لا يتأثر ويعيد وضع الطفل فوق الجهاز، مغامرا بأن يتعرض ابنه لسكتة قلبية.

صحيفة “ديلي ميل” البريطانية الشهيرة، ركزت بشكل كبير على القضية، وأكدت أن إجبار الأب لابنه على لعب الرياضة، كان لأن المتهم كريستوفر غريغور، 31 سنة، يتنمر على ابنه بسبب السمنة، ويعنفه بشكل مستمر.

الواقعة حدثت منذ عاملين، وإلى الآن يجري تداولها لاسترجاع حق الطفل المقتول “كورى”، الذي مات نتيجة “صدمة” رأها الأطباء كانت قوية كفاية لقتل الطفل، الذي لم يجد رحمة من أبيه.

عذب ابنه متعمدا

وخلال المحاكمة، جرى تأكيد مكان وتوقيت تصوير الفيديو، وتوضيح أن الواقعة حدثت في صالة ألعاب بنيوجيرسي، وخلاله يعيد الأب الابن بقسوة لجهاز المشي.

وجرى تأكيد أن سرعة الجهاز كانت أكبر من تحمل طفل، فقد أضطر الصغير للركض المتواصل حتى أرهقت عضلاته وسقط، وتكرر الأمر نحو 3 مرات، وكان يزحف، ويستغيث، بينما لا يسمع له الأب، ويضعه على الجهاز ويقترب منه ليعنفه أكثر وأكثر.

وما تعجب منه البعض أن الأب لم يظهر عليه أي تأثر وهو يشاهد الفيديو في المحكمة، ما جعل المتابعين يطالبون بمحاسبته في أسرع وقت.