في السعودية.. التغيرات المناخية تفاجئ الإبل بالثلج والضباب

أخبار ليبيا 24 – متابعات

“هل هذه هي السعودية؟”.. حالة اندهاش كبيرة سيطرت على النشطاء على السوشيال ميديا، بعد ظهور مقطع فيديو يوثق مرور بعض الجمال في صحراء تحولت بفعل التغير المناخي إلى بيضاء بسبب كثافة الثلوج المتساقطة عليها.

وكان الضباب يسيطر على أجواء الفيديو، بشكل بعيد كل البعد عن طقس المملكة العربية السعودية المتعارف عليه.. كصحراء قاسية.

وخلال الأيام الماضية، تساقطت الثلوج فوق بعض المناطق في المملكة، ما يضرب عرض الحائط بكل تنبؤات المناخ، فقد اتضح أن الكوكب له قرارات مستقلة، وأصبحت غير مرتبطة بعلوم البشر.

ومن المعروف مدى تفاعل السعوديين وسكان الخليج عموما مع منصة “إكس”، أكثر من باقي منصات التواصل الاجتماعي، وانتشر فيديو الجمال على صفحات آلاف المهتمين بالشأن السعودي، وتساءلوا عما يحمله المستقبل للمملكة، بعد التغيرات المناخية الحديثة.

ومنذ بدء التحولات المضطربة في الطقس، بدأت الأمطار تتساقط على مناطق لم تزرها من سنوات طويلة، وكانت كثيفة بما يكفي لتصنع نهرا، ليلتقط السعوديون صورا بجانب الأنهار التي نشأت في الصحراء، متوقعين أن تتحول أرض العرب مجددا إلى جنان خضراء.

تجدر الإشارة إلى أن المركز السعودي الوطنى للأرصاد الجوية، حذر أهالي القصيم وبعض الأماكن الأخرى، بأعلى إشعار “الإنذار الأحمر”، بسبب تأكده من هطول أمطار بكميات غير مسبوقة، مع هبوب رياح قد تجعل الوضع أسوأ.

وذكر المركز أن هناك فرصا كبيرة لظهور الرعد في أماكن متعددة، مشيرة إلى أن الحذر أمر ضروري حاليا.