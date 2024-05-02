عبد الصادق: “إيني” ستُشكل تحالف من شركات لتطوير حقل الحمادة

قال خليفة عبد الصادق، وزير النفط والغاز المُكلف بحكومة الدبيبة، منتهية الولاية إن شركة “إيني” ستُشكل تحالف من شركات لتطوير حقل الحمادة، لافتا إلى أنه ستكون هناك جولة عطاءات في الربع الرابع من 2024.

وأضاف عبد الصادق في تصريحات صحفية رصدتها “أخبار ليبيا 24” أن شركة “إيني” تقدمت مع شركات أخرى لتطوير الحقل، لافتا إلى أن الوزارة تحرص على تطويره لمعرفتها بأنه يُشكل أهمية استراتيجية في توفير النفط والغاز للمنطقة الغربية.

عبد الصادق: سننظر في التحالف الذي ستُشكله إيني لاعتماده والتصديق عليه

وأشار عبد الصادق إلى أن شركات عديدة كان من المفترض أن تعمل على تطوير الحقل، لكنها اعتذرت دون إبداء أي سبب، موضحا أن المجلس الأعلى للطاقة والحكومة ستنظر في التحالف الذي ستُشكله إيني لاعتماده والتصديق عليه.

وأكد عبد الصادق أن هناك محاولات لتطوير إنتاج النفط والغاز، لافتا إلى أن ليبيا تستهدف أن يدفع شركائها 50% والدولة ستتكفل بنسبة 50%.

ولفت وزير النفط والغاز المكلف أن شركة أدنوك الإماراتية وأرامكو السعودية سوناطراك الجزائرية، كلها شركات مدعوة للاستثمار في ليبيا، معربا عن أمله في مشاركة كل الشركات العالمية.

وأضاف عبد الصادق أن زيادة تأمين الحقول النفطية من قبل القوات الأمنية والجيش ساعدت بصورة كبيرة على عودة الشركات العالمية للاستثمار في ليبيا

وأوضح عبد الصادق أن جولة العطاءات التي ستطرحها ليبيا في الربع الرابع من العام ستكون محدودة نسبيًا، لافتا إلى أنه سيتم طرح جولة عطاءات أوسع لفتح الاستثمارات لليبيا قريبا.