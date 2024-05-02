طقس معتدل يشهده الليبيون اليوم.. والأمطار محتملة

أخبار ليبيا 24

يشهد الليبيون طقسا معتدلا، اليوم الخميس، يسود البلاد، بحسب توقعات خبراء المركز الوطني للأرصاد الجوية، مع احتمالات زيادة السحب في جنوب غرب الأراضي الليبية، بما يسمح بتساقط الأمطار الخفيفة أحيانا.

وأصدر المركز، اليوم، تقرير الطقس، والذي كشف عن أن درجات الحرارة تتراوح بين 22 و40، في كل الأماكن على الأراضي الليبية “قصوى”.

وأما عن حالة الطقس من رأس اجدير إلى سرت وسهل الجفارة وجبل نفوسة، فتكون السماء نقية، والسحب خفيفة، وكذلك الرياح، لكنها تغير مسارها باستمرار، مع احتمال أن تكون يوم غد الجمعة “شمالية شرقية”.

وبحسب نشرة الطقس، تكون درجات الحرارة في المناطق المشار إليها بين 22 درجة و28 درجة، كحد أقصى.

وبشأن مناطق الخليج وسهل بنغازي حتى امساعد، فتكون السماء أيضا نقية، لكن السحب قد تزيد بشكل ملحوظ، بما يسمح بتساقط أمطار خفيفة على الجبل الأخضر وبعض الأماكن الساحلية.

رياح خفيفة وأمطار

وأما عن الرياح في تلك المناطق، فتكون “شمالية غربية إلى غربية معتدلة”، وتكون سرعتها كبيرة، ولن تختلف درجات الحرارة القصوى عن الأماكن السابق ذكرها، أي أنها لن تزيد عن 28 درجة.

وبخصوص توقعات الطقس في الجفرة وسبها وغات وغدامس والحمادة، فتكون السحب كثيفة، وقد تسقط الأمطار، خاصة في “غات”، وقد يرى الناس الرعد.

وفي الجنوب الغربي الليبي، وبشكل خاص في “غدامس” و”الحمادة”، تكون سرعة الريح منضبطة، باتجاه شمالي شرقي إلى جنوبي شرقي، وتزيد درجات الحرارة مقارنة بالأماكن الأخرى، لتصل في أكبر أحوالها إلى 32 و38 درجة، وبخصوص الواحات والسرير وتازربو الكفرة، تزيد الدرجات إلى لتصل في أقصاها إلى 40 درجة مئوية، والرياح خفيفة.