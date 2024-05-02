سليمان: أزمة النازحين من السودان تمثل تحدٍ كبير لـ الكفرة

أخبار ليبيا 24

قال عبدالله سليمان، المتحدث باسم بلدية الكفرة إن أزمة النازحين من السودان تمثل تحدٍ كبير للبلدية، في ظل قلة الإمكانيات التي نُعاني منها.

وأوضح سليمان في تصريحات تلفزيونية، تابعتها “أخبار ليبيا 24“، أن البلدية أصبحت عاجزة عن توفير أسرة في المستشفيات على سبيل المثال، بعد ارتفاع أعداد النازحين، لافتا إلى أنه لم يتم تأكيد أعداد النازحين وحصرهم، لعدم وجود منافذ رسمية بسبب إغلاق المنافذ بين البلدين، وأصبح الدخول والخروج عشوائيًا، ولا يوجد رقم ثابت ودقيق لأعدادهم.

وأضاف سليمان أن أوضاع اللاجئين باتت صعبة جدًا، خاصة وأنهم يسكنون المزارع، لافتا إلى أن المدينة صغيرة، وغير قادرة على استيعاب هذه الأعداد الكبيرة من النازحين.

وأشار سليمان إلى أن هناك مخاوف من انتشار العقارب مع قرب فصل الصيف، خاصة وأن بلدية الكفرة تشتهر بالعقارب، موضحا أنه سيكون هناك طلب كبير على الأمصال الطبية للوقاية من لدغات العقارب، لافتا إلى أن البلدية لن تستطيع احتواء النازحين لوحدها دون دعم من الحكومة ومن المنظمات الدولية.

وتشهد بلدية الكفرة نحو 300 نازح يوميًا؛ وفي بعض الأحيان قد يصل عددهم إلى 500 شخص، فضلًا عن مَن يضلون طريقهم بدروب الصحراء، حيث تسببت الحرب المستعرة بين قوات الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في نزوح قرابة 8 ملايين شخص، وفقًا لتصريحات أخيرة للمفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، فيليبو غراندي.