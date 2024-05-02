بوراس: إقحام ليبيا في الصراعات الدولية يزيد من حجم الأزمة

قالت ربيعة بوراس، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، إن التدخل الدولي في الشؤون الأمنية لـ ليبيا وإقحامها في الصراعات الدولية على النفوذ العسكري والجيوسياسي والاقتصادي، سيزيد من حجم الأزمة الداخلية والخارجية للبلاد.

وأوضحت بوراس في تصريحات صحفية ورصدتها “أخبار ليبيا 24” أن أطراف الصراع الليبي اتجهت مؤخرا لسباق التنمية، وابتعدت عن الصراعات العسكرية، مطالبة الأطراف العسكرية والأمنية في ليبيا بعدم الانسياق خلف أي تحالفات عسكرية مع أي طرف دولي أو إقليمي في هذه المرحلة، لافتة إلى أن الحل في ليبيا يكمن تقديم التنازلات والجلوس معا من أجل تحقق الاستقرار السياسي والعسكري.

وأضافت بوراس أنه حتى الآن لم تتوافر المعلومات الكافية عن قمة أمنية مصغرة في فرنسا لتشكيل وحدات عسكرية مشتركة في ليبيا، بإشراف أمريكي وبريطاني، وما إذا كانت أطراف ليبية عسكرية وسياسية ستشارك فيها، أوطبيعة هذه الوحدات العسكرية المشتركة المقترحة، أو تمركزاتها بالتحديد، ما يجعل التكهن بأهدافها وتداعياتها حاليا صعبا.

وكانت بوراس قد اتهمت الأطراف المحسوبة على القطاع الأمني والعسكري، في المنطقة الغربية بالعمل على اتساع رقعة القوة القاهرة، لتصدير المزيد من الأزمات للمشهد الليبي، موضحة أنه كان على هذه الأطراف، بذل الجهود لبناء مؤسسات وطنية قادرة على تأمين البلاد، وتحقيق الاستقرار والسلام، والدفع نحو عقد الانتخابات، مشددة على أن هذه الأزمات تُساهم بشكل مباشر في انقسام المجتمع.