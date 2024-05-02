المطر يقتل 10 في البرازيل.. في كارثة “غرق الجنوب”

أخبار ليبيا 24 – متابعات

قتلت الأمطار 10 أشخاص في البرازيل، حتى الآن، وتسببت في اختفاء ما يزين عن 20 مواطنا، في الجنوب، وتحديدا بمقاطعة ريو جراندي دو سول.

وحرص الرئيس البرازيلي اليساري، لولا دي سيلفا، على السفر إلى المنطقة المنكوبة، لتفقد الأضرار التي نتجت عن هطول الأمطار بشكل شديد القوة، ولمساندة السكان أيضًا.

وبحسب وسائل الإعلام المحلية هناك، ترك نحو 3 آلاف و393 مواطنا منازلهم، ووصل الأمر إلى نحو مئة بلدية.

وأضطرت السلطات البرازيلية، على إرسال النازحين إلى أماكن لجوء مؤقتة، بحسب تقارير حكومية رسمية أصدرتها هيئات في البرازيل.

وظهر حاكم المقاطعة، للإعلام، مطالبا الدولة بطائرات ومعدات وقوة بشرية، لإنقاذ الناس والحد من أضرار الأمطار، مؤكدا أن الجنوب الآن يحتاج كل الموارد الفيدرالية المتاحة.

كارثة ضخمة

وأشار الحاكم إلى أن هناك الكثير من العناصر المدربة في البرازيل، على مواجهة الكوارث الطبيعية المشابهة، وهم قادرون على المساعدة في الوقت الحالي.

وانتشرت مقاطع فيديو مرعبة للأضرار التي تسببت فيها الأمطار، ظهرت خلالها فرق النجدة، يساعدون العشرات من السكان في النجاة بأرواحهم من المياه التي أفسدت بلداتهم.

وأصدرت الأجهزة الرسمية في البرازيل، تحذيرات واضحة للمواطنين، بأن يتركوا منازلهم فورا إن كانوا قريبين من أي نهر أو تل، لأن الإحصائيات تؤكد أن فرص الانهيارات الأرضية كبيرة

وأحاطت المياه مدينة تسمى سينيمبو، بشكل كامل، وأغرقت البيوت، وتضررت آلاف الأسر، وأصبحت الشوارع أنهارا تجري حاملة ذكريات الناس وبعض الجثث.